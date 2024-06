POBEDA OTVARA VRATA PARIZA: Odbojkaši trenirali u ljubljanski "Stožicama", gde u sredu igraju presudan meč sa Kubancima

SUDAR sa istinom. Odbojkaši će na turniru u Ljubaljni poslednje sedmice Lige nacije morati na terenu da pokažu da li imaju kvalitet za odlazak na Olimpijske igre ili ne. "Orlove" u dvorani "Stožice" već u sredu (16.30) očekuju verovatno presudan duel sa Kubom, od koje imaju samo 0,91 poen više na svetskoj rang listi. A baš sa karipskom selekcijom Srbi se bore za kartu za Pariz. Naravno, veoma bitni dueli su i sa Turskom, Poljskom i Slovenijom.

Foto: Profimedia

- Možemo da očekujemo borbu kao u Kanadi. Posle slabog izdanja u Riju, rehabilitovali smo se u Otavi i došli u poziciju da sa Kubom rešavamo ko će u Pariz. Koliko god hteli da pritisak ne bude veliki, igraćemo pod pritiskom, jer smo svi svesni koliko je godina i medalja uloženo da bi došli u situaciju da ovaj turnir odlučuje o svemu. Iskreno se nadam da ćemo biti svi zdravi i da ćemo se boriti za naše ciljeve - ističe za sajt OSS selektor Igor Kolaković.

I laiku je jasno da pobeda u duelu sa Kubancima vredi dosta, jer bi naši asovi u tom slučaju stekli između 10 i 20 bodova viška. A, poraz bi i te kako umanjio šanse u borbi za francusku vizu.

- Kuba je reprezentacija koja je naročito na prvom turniru dominirala svojim fizičkim potencijalom. Osim toga iznenadili su i tehnikom, jer ih to ne karakteriše, a i odbranu su odigrali vrhunski. U Otavi im je nedostajao najbolji igrač i lider ekipe Simon, koji će ovde igrati, tako da će biti znatno jači nego pre dve nedelje. Reč je o inspirativnoj ekipi, jako atraktivnoj, koja poenima može da ubije moral protivnika. Ali, mi na to moramo da budemo spremni, da budemo strpljivi i da dolazimo do važnih poena. Nadam se da ćemo imati podršku navijača, jer uz njih igramo mnogo bolje - podvlači Kolaković.

Raspored

LjUBLjANA

19.6. Srbija - Kuba 16.30

21.6. Srbija - Turska 20.30

22.6. Srbija - Poljska 16.30

23.6. Srbija - Slovenija 20.30

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.