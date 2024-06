POSLEDNJA ŠANSA ZA OLIMPIJSKE IGRE: Odbojkaši od srede na turniru Lige nacija u LJubljani igraju presudne utakmice za odlazak u Pariz

DANI odluke su pred odbojkašima. "Orlovi" su otputovali u Ljubljanu, gde će od srede igrati na poslednjem turniru Lige nacije. Srbima nije cilj plasman na završni turnir u Lođu (Poljska), već da skupe dovoljno bodova kako bi sačuvali deveto mesto na svetskoj rang listi, koje vodi na Olimpijske igre u Parizu.

Najveći rival u trci za francusku vizu su Kubanci, sa kojima naši vode žestoku borbu i trenutno imaju prednost od 0,91 poena. Zato je duel dve selekcije u sredu (16.30) možda i presudan, jer pobeda može da donese plus od 20 bodova, a poraz isti toliki manjak.

- Koliko smo loše odigrali prvi vikend u Riju, toliko smo dobro uradili drugi u Otavi. Mislim da je bilo mnogo pozitivnih stvari, počevši od prijateljskih mečeva sa Argentinom, tako da možemo da budemo zadovoljni, jer smo skoro na istom broju bodova sa Kubancima, koji su nam glavni rivali za odlazak na Olimpijske igre. Već ih pripremamo, jer u sredu je možda i najvažnija utakmica ove generacije protiv njih. Mada nam ni pobeda u tom meču ne donosi kartu za Pariz, jer treba da odigramo mečeve sa Turskom, Poljskom i Slovenijom. Svesni smo koliko nam je značajan poslednji vikend ligaškog dela Lige nacija i mislim da treba da uđemo motivisano, borbeno protiv Kubanaca s obzirom na to da dosta toga zavisi od nas i naše igre - ističe za sajt OSS Podraščanin.

Trofejni bloker naglašava da su ekipi dosta značile utakmice u Kanadi:

- Raduje me, jer iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje. Dosta igrača je dobilo šansu, svi su doprineli dobrim igrama i velikoj pobedi protiv Kanade, koja nam je izuzetno važna. Jedva čekamo da zaigramo u Ljubljani, gde ćemo imati veliku podršku. Već smo igrali u "Stožicama" i pobeđivali. Tu halu dobro poznajemo.

Recept za duel sa sjajnim Kubancima je jednostavan:

- Nemamo drugi izbor nego da igramo agresivno protiv njih. Oni su jako čudna reprezentacija, s obzirom na to da mogu da igraju idealnu odbojku i da pobede Brazil, a s druge strane da izgube od Holandije. Dosta toga će zavisiti od nas, našeg servisa, s obzirom na to da su potentna reprezentacija, fizički jako dominantna. Međutim, imaju loših momenata, koje analiziramo i treba da to iskoristimo. Mnogo toga zavisiće od nas, što me raduje, jer mislim ako budemo igrali našu igru da možemo da ih pobedimo - optimista je Podraščanin.

SELEKTOR Igor Kolaković odlučio je da na turniru Lige nacija u Ljubljani računa na 15 igrača, tako da je prvi put u timu i primač Veljko Mašulović.

Boje Srbije u slovenačkoj prestonici braniće: Vuk Todorović, Nikola Jovović (tehničari), Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić (korektori), Milorad Kapur, Vukašin Ristić (libera), Marko Podraščanin, Petar Krsmanović, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović (blokeri), Uroš Kovačević, Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Veljko Mašulović (primači).

LjUBLjANA

19. jun Srbija - Kuba 16.30

21. jun Srbija - Turska 20.30

22. jun Srbija - Poljska 16.30

23. jun Srbija - Slovenija 20.30

