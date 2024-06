A NJIH NEKA JE SRAMOTA! Evo šta je rekla Adriana Vilagoš posle istorijskog rezultata

Adriana Vilagoš je budućnost, ali i sadašnjost srpskog sporta i srpske atletike.

Foto Profimedia

Hitac od 64,42 pored srebra na Evropskom prvenstvu je i rekord Srbije, a ovim rezultatom ona je obezbedila i plasman na Olimpijske igre u Parizu.

U januaru je devojka iz Vrbasa napunila tek 20 godina, a šest meseci kasnije je došla do srebra na Evropskom prvenstvu, i to drugog u karijeri, pošto je 2022. godine do velikog uspeha stigla i na šampionatu u Minhenu.

"Zadovoljna sam. Potpisala bih ovaj rezultat na kraju. Baš je bila jaka konkurencija. Jako sam srećna, kada je bilo najbitnije uspela sam. Dugo čekam da se potrefi ovaj rezultat. Raduje me da se desilo ovde, gde je bilo najbitnije. Srećna sam i zadovoljna", rekla je Vilagoš nakon srebra u Rimu, a osvrnula se i na odlazak u Pariz.

"To je bio cilj i san. Jako sam srećna zbog toga i što sam uspela da se kvalifikujem. Nadam se da ću moći dobro da se pripremim".

Podsećanja radi, hitac srpske atletičarke nismo mogli da vidimo uživo u prenosu, a štaviše, čekalo se 20 minuta da se organizatori Evropskog prvenstva smiluju i puste Adrianinu lepoticu.

