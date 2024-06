"DEMONSTRIRALI SU SILU..." Evo šta je Kolaković poručio posle poraza od Amerike

U KRALjEVU je zavladala panika zbog najezde zmija, i to onih najopasnijih poput poskoka i šarki, koje su "prošetale" i centrom grada. Hvatač zmija Radoslav Milović navodi da beton zmijama nije prirodno stanište te da su one iz prirode donete u grad. Ukoliko dođe do susreta sa zmijom, najbitnije je da ne paničimo, napominje Milović.