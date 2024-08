PELCER ZA NOVA ZLATA: Strelci šampioni podržavali ostatak srpske ekspedicije u završnici Igara

Veliku podršku imali su naši vaterpolisti u prethodnom meču od zlatnih olimpijaca Damira Mikeca i Zorane Arunović, a tako je bilo i juče u finalu.

Foto: Goran Čvorović

- Živim za OI, kao sportista koji je u streljaštvu već 25 godina. Nije to uopšte mala stvar, ni za koga, a posebno za vrhunskog sportistu. Nismo bili smešteni u Parizu i zaista sam hteo da vidim i osetim Olimpijsko selo. Bilo bi mi veoma žao da Igre nisam doživeo na taj način. Jesu ovo moje pete Igre, ali nikad nije dosta – kaže Mikec za "Novosti", koji je na meč vaterpolista došao ogrnut srpskom zastavom.

Ostao je, kaže, u Parizu da bodri svoje kolege.

- Gledao sam basket 3 na 3, Noleta, vaterpolo, košarkaše, rvače… Nadam se da sam bar negde doneo malo sreće i preneo "pelcer" – ističe.

Košarkaši su ga takođe veoma obradovali.

- Naši momci su, zaista, odigrali mečeve svojih života, svi odreda. Pobeda protiv SAD bi bila potpuno zaslužena. Nadali smo se, bilo mi je žao kada smo izgubili, ali sada im od sveg srca čestitam bronzu – ističe Damir.

Sa porodicom je u blizini bila i Zorana Arunović, koja se vratila iz Srbije.

- U Beogradu je bilo veoma lepo i prijatno, ali sam ponovo došla u Pariz jer sam imala želju da podržim naše sportiste i da doživim OI na način koji priliči nekome ko je upravo postao olimpijski šampion – kaže za naš list.

Čim je stigla, otišla je najpre da poseti najslavniji pariski toranj.

- Bila mi je velika želja da se slikam sa zlatnom medaljom ispred Ajfelove kule – otkriva nam.

I ona je bila na vaterpolu i nije štedela grlo.

- Nadam se da sam minimalno, bar 0,1 odsto doprinela njihovoj pobedi! Nadam se i da će doći do zlata. Bilo bi to veoma lepo. Volela bih da uzmu zlato, zaslužili su. Prošli su težak put do finalne utakmice i želim im svu sreću – uz karakterističan osmeh je zaključila Arunovićeva.

MIKEC: BIĆE JOŠ RADOSTI

Damir Mikec je još pod utiskom pobede u finalu.

- Još nekako nisam svestan osvojene medalje. Ispunjen sam čovek, što se tiče profesionalnog i privatnog života, sve sam postigao što sam zamislio. Ali i dalje sam gladan uspeha. Neću se ovde zaustaviti, idemo dalje, da donesemo još radosti – ističe naš strelac, spremajući nišan za Los Anđeles i sva velika takmičenja koja u međuvremenu slede.

