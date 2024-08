AMERIKANAC PRIZNAO Plakao sam zbog Đokovića, to nisam ni kada sam dobio dete

AMERIKANAC Sem Kveri je otvorio dušu nakon što je Novak Đoković osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Foto: Profimedia

Kveri je tokom karijere 11 puta igrao protiv Srbina, od čega je devet puta poražen. Pomno je pratio Novakovu karijeru i znao je koliko sanja osvajanje zlata na Olimpijskim igrama.

Finale je Amerikanac pratio sa suprugom, a otkrio je da su oboje plakali nakon Đokovićeve pobede.

- Ovo je medalja koja je Novaku najviše značila. Sedeo sam na sofi sa suprugom i gledajući Đokovića, brisao sam suze. Onako, male, u uglu oka. I mojoj ženi su oči bile pune suza. Znate, nisam plakao ni kad sam se ženio ili dobio decu - rekao je Kveri, poznat kao čovek koji retko pokazuje emocije.

Kveri veruje da će Novak i dalje nastupati, već ovog leta na Ju-Es openu i da će biti opasniji nego ikad.

- Bilo kome drugom, trebalo bi pet do šest nedelja da se oporavi od emocija koje je Novak proživeo u finalu Olimpijskih igara, ali ne i njemu. Neće biti iznenađenje ako se pojavi u Njujorku. Očekujem da će biti spreman i opušten. Uostalom, on je uvek opušten, ali ovaj put dolazi baš rasterećeno, a to može da ga učini opasnijim nego ikad - zaključio je Kveri.

