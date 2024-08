BEZBEDNO I VESELO U SENCI IGARA: Sigurnost i festivalska atmosfera u Parizu za sada prevazišli očekivanja

Domaćini i gosti pariskih Olimpijskih igara u Parizu najviše su strepeli za bezbednost, ali se ovaj aspekt za sada odvija besprekorno.

O redu i miru se brine "privremena" ekipa, jer predsednik Emanuel Makron još nije imenovao novog premijera.

- Trenutno se sve odvija u najboljim mogućim uslovima – istakla je portparol francuske žandarmerije pukovnik Mari Lor Pezan.

U najvažnijim trenucima, zajedno žandarma i policajaca ima i do 45.000, odnosno 3.750 na kvadratnom kilometru ili 4 na svakih sto metara. Misija im je, kažu vlasti, veoma kompleksna, od čuvanja reda u saradnji s policijom i nadlgedanja i najmanje sumnjive situacije, do informisanja mnogobrojnih turista koji ovih dana krstare Gradom svetlosti.

Za sada nemaju mnogo posla. Nema tuča i svađa, svi se druže, mešaju se navijačke grupe sa zastavama, u metro svako sa svakim razgovara, a za sada nije bilo ni alarmiranja na veću opasnost. Najspektakularnije scene su bile one koje su i uobičajene u pariskoj svakodnevici, a to je da neko zaboravi prtljag na ulici ili u gradskom prevozu, pa se onda organziuje bezbednosni prsten do uništenja kofera.

Zabeleženi su i neverovatni snimci u kojima inače strogi policajci plešu i dobrovoljno se fotografišu sa domaćim i stranim navijačima.

- I oni su kao i svi drugi građani, žele da doprinesu što uspešnijim OI – kaže Pezan, ističući da su žandarmi zadovoljni, i pored prekovremenog rada.

