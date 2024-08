BOMBA U TONAMA U NOVAKOVIM GRUDIMA: Slavni trener Nikola Pilić o Novakovom velikom uspehu

Sija od sreće Nikola Pilić, Novakov "teniski otac" posle zlata koje je Đoković osvojio na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Uživao sam! Iz mnogobrojnih razloga. Svi ti silni pametnjakovići mislili su da će to biti samo formalnost u korist Alkaraza, s obzirom na prethodno finale u Vimbldonu. Mladi Španac ima izuzetno raskošan talenat, ali Novak je našao ritam i bio je u šestoj brzini. Tada ne samo da može svakoga da dobije, nego je svakoga i dobio. Radovao sam se. U 37 godina osvojiti na Centralnom terenu "Filip Šatrije" zlatnu medalju, to je zaista šlag na torti za sve ono što je Novak uradio u poslednjih 20 godina – ističe Pilić za "Novosti".

Ž Ispunio je sada sve što je želeo u tenisu?

- Po vama i meni da, ali po njemu ne. On želi da ostane na terenu sve dotle dok ima zadovoljstvo da igra. Ja sam u 39. godini isto igrao, i pao sam na 62. mesto ATP liste. To mi, s mojim imenom i ambicijama, nije prijalo. I rekao sam, dosta je. Ali, Novak je nešto drugo. On je i dalje na vrhu.

Ž Šta ga to izdvaja od drugih?

- Ta bomba koja se nalazi u prsima Novaka meri se tonama, ne kilogramima. Pet puta je bio najbolji na svetu u svim sportovima. Imao sam sreću da sam dobio nekoga kao što je on da mogu da ga učim. Sve što sam mu govorio upijao je kao sunđer i sutradan bi već igrao drugačije. To se dogodi jednom u sto godina.

Ž Jeste li ponosni, imajući u vidu da ste i vi doprineli tome da Novak bude tamo gde se danas nalazi?

- Ne samo da sam ponosan zbog toga, već i zbog zahvalnosti koju mi Novak iskazuje. Ne samo da je najbolji teniser svih vremena, nego je fantastičan i kao čovek. I, to me obara s nogu. Imao sam sreće da je taj momak bio kod mene.

Ž Kako je izgledalo na početku?

- Ni 17 godina nije imao, a već je bio osvojio 24 ATP poena na "fjučersu" u Beogradu. Srđan Đoković i ja nismo znali da li će biti broj jedan, tri ili sedam, ali smo verovali da će biti internacionalna klasa.

Ž Kakav je bio finalni meč iz ugla teniskog stručnjaka?

- Bilo je svega, pa i malo sreće. Sa tri "poluasa" Novak je spasao tri brejk lopte. Imao je Alkaraz 8 brejk lopti, Novak pet. Ali, Novak je odigrao tri-četiri najvažnija poena u vrhunskoj klasi. Od 3:3 otišao je na 7:3, a u drugom taj-breku od 2:2 na 7:2. Odigrao je sjajno najvažnije poene. Peti i 9. poen u taj-breku igrao je fantastično.

Ž Ovo je neki novi tenis?

- Igrali su strahovito brzo. Ako Alkarazu daš kratku loptu, on se okrene na forhend i "bum" tamo gde nisi. Ovo što je Novak napravio, to je uživanje za moju suprugu i mene. Toliko smo želeli da to uradi. Na kraju, bilo je i kod nas mnogo emocija, ali bolje da vam o tome ne govorim.

Ž Kako ste obeležili trijumf?

- Izašli smo u grad, s mojim sinom i njegovom familijom, i gucnuli malo belog vina, u Novakovu čast.

MIJA: SEĆAM SE DANA KADA JE DOŠAO

Prisetila se Nikolina supruga Mija trenutaka kada je Novak došao kod njih kao trinaestogodišnjak u Nemačku, u tenisku akademiju. Trudila se da mu nadoknadi bar deo ljubavi koji mu je bio uskraćen odvajanjem od porodice.

- Videla sam u Novaku superpametnog dečaka, koji je došao iz mog grada, Beograda. Za mene je Beograd simbol ptice feniks. Grad koji je toliko puta razaran i toliko puta nestajao da bi se ponovo stvorio. Takva je i Srbija. To je ono što ti puni dušu i što ti je ideja i zvezda vodilja u životu. Bila sam prestrećna što nam dolazi dete iz Srbije. Čim sam ga videla, moji prvi utisci su bili da je divno vaspitan. A talenat je video Nikola. Prvo vidiš neverovatno fokusirano dete, što danas nije uobičajeno. I onda, mic po mic, sve zajedno ide dalje. Ostali smo prijatelji u najboljem smislu te reči – istakla je za "Novosti" Mija Pilić, rođena Novosađanka, nekadašnja glumica u beogradskom "Ateljeu 212" koja danas sa suprugom Nikolom živi u Opatiji.

