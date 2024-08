"NEĆE TAJ NIKAD U PENZIJU..." Ivanišević presrećan zbog Đokovićevog zlata sa Olimpijskih igara

Novak Đoković osvojio je olimpijsko zlato pobedom na Karlosom Alkarazom, a sada je u razgovoru za "Sport klub" njegov bivši trener Goran Ivanišević izneo svoje viđenje meča, kao i to šta očekuje od Novaka.

Ivanišević je rekao da je Đoković pokazao posle operacije i svih problema da mu niko ne može ništa.

- Neverovatno, bilo je zapisano, prva titula ove godine da bude na Igrama! Posle ovoga može da bude i poslednji ove godine. Scenario je ispao najbolji i najlepši. Povreda, operacija, loše finale Vimbldona, ali videlo se šta znače volja i želja. Kada igra kako može, najbolji je teniser na svetu, ne može mu niko ništa - započinje Ivanišević.

Dodao je i da mu je oduvek želeo olimpijsko zlato.

- Oduvek sam mu to želeo, pričali smo mnogo puta, toliko je želeo to zlato. Bilo je emotivno, drago mi je zbog njega jer znam koliko je to želeo. Odigrati onako, to je meni fascinantno. Od Vimbldona je prošlo dve nedelje, tako se prešaltati u glavi, to je neverovatno. Volja, želja, snaga, to je čudo – 16 godina mlađeg momka, koji jače udara i koji je brži od tebe, a Novak napravi da ne izgleda mlađe i da ne udara jače i da nije brže - objašnjava bivši trener Novaka Đokovića.

- Ako mi je išta drago, drago mi je da je ovo osvojio. Još mu želim da uzme 25. slem, pa može u penziju, mada taj nikada neće u penziju. Može da nađe motivaciju. Nedostaje mu taj jedan slem da bude apsolutni rekorder (da prestigne Margaret Kort). Ovo će ga dignuti, osvojio je to što mu je oduvek nedostajalo. Ovakvom igrom, favorit je na US openu. Vimbldon ne računam, to je čudo što je i došao u finale, čudo što je uopšte i igrao, ali ono u Australiji protiv Sinera, da li će se tako nešto desiti, da se ne pojavi na terenu – nemamo kristalnu kuglu, ali ako ovako bude motivisan, favorit je - rekao je nekadašnji šampion Vimbldona.

Na kraju je rekao da očekuje da Novaka gledamo još dugo.

- Još ćemo ga gledati dugo, ne mogu da ga se reše. Po mom mišljenju, jedan je od najvećih sportista svih vremena. Da li je u top pet, u tri ili dva, ali u pet najvećih sportista, lagano. Na koje će mesto ko da ga stavi, to je pitanje - zaključio je Ivanišević.

