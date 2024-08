"SPEKTAKL!" Svetislav Pešić o Srbija - Južni Sudan: Fantastična utakmica, ova igra daje optimizam pred četvrtfinale!

Košarkaška reprezentacija Srbije sastala se sa Južnim Sudanom u poslednjem kolu prve faze olimpijskog turnira, a selektor "orlova" Svetislav Pešić na sebi svojstven način je analizirao ovaj prilično napet meč.

Podsetimo, Srbija je pobedila Južni Sudan i trijumfalno zakoračila u četvrtfinale olimpijskog turnira, a njen strateg je najpre ovako započeo analizu:

- Bila je ovo fantastična utakmica. Spektakl! Južni Sudan... to je jedna neobična ekipa. Igraju košarku budućnosti. Nema nikakve dileme, za jedno desetak godina košarka će se ovako igrati kako je oni igraju sada. Neće to biti kao hokej na ledu, ali biće brzo. Imaju mentalnu snagu. Ona je važna pored taktičkih segmenata. Teško ih je savladati. Imali su dve fantastične utakmice protiv Amerikanaca. Tako su podigli svoje samopouzdanje. Oni ne gledaju ko je protivnik, samo sebe. Šutnuli su 80 puta. Uspeli smo da ih uvedemo u naš ritam i igramo kako mi želimo. Znalo se kad se šta radi, a to njima otežava posao - rekao je Pešić, a prenosi "Meridiansport".

"Ova igra daje optimizam!"

Imao je šta iskusni stručnjak da kaže o svojoj ekipi:

- Imali smo izvanredan procenat šuta i preko 30 asistencija i 40 skokova. Odigrali smo fantastičnu utakmicu. Ova igra daje optimizam pred četvrtfinale! Da smo pogađali bacanja, možda bi i ranije bilo završeno. U prvom poluvremenu smo želeli da odmah pobedimo, a to je teško. Prethodni meč smo dobili sa +40, pa je teško potom igrati u egalu. Bavili smo se kasnije više igrom, nego rezultatom. Ono što smo zamislili sproveli smo u delo. Našli smo balans, a Bogdan je pogađao najbolje do sada.

A sada - Australija!

- Ne igraju istu košarku kao Južni Suad, ali su Australijanci jedna od najbržih ekipa. Fantastični su u svom stilu. Imaju mnogo NBA igrača i ogromno iskustvo, za razliku od Sudana. Ovi su iskusniji, znaju da igraju, izvaredni su šuteri. Videli smo kako ih je Grčka pobedila, zbog odbrane. Bez toga nema ništa. Moramo da odigramo kako umemo, onda sve zavisi od nas, zaključio je selektor u najavi utakmice s ekipom koja je "orlove" pred Olimpijske igre pobedila u Abu Dabiju.

(Meridiansport)

