"IGRAM NAJBOLJE U ŽIVOTU": Muzeti optimističan pred duel sa Novakom Đokovićem

NOVAK Đoković će u polufinalu Olimpijskih igara odmeriti snage sa Lorencom Muzetijem. Italijan sa dosta optimizma dočekuje meč protiv drugog reketa planete.

FOTO: Tanjug/AP

U sjajnoj formi nalazi se 16. na ATP listi i veruje da može da donese svojoj zemlji medalju iz "belog sporta" sa Igara posle 100 godina.

- Igram najbolje u životu. Spreman sam da osvojim medalju koju čekamo tačno sto godina - rekao je Muzeti.

Momak iz Karere se nada pobedi protiv tenisera sa kojim se ove sezone sastao tri puta i svaki meč je izgubio.

- Protiv Novaka sam nedavno baš ovde izgubio u pet setova. Bila je to velika borba i mislim da je presudila ta razlika od trećeg do petog seta u smislu iskustva i fizičkih mogućnosti. Olimpijski turnir se, sa druge strane, igra na dva dobijena seta i očekujem da mi to pomogne - zaključio je Italijan.

Muzeti se u poslednje vreme nalazi u sjajnoj formi, igrao je finale Kvinsa, polufinale Vimbldona, finale Umaga i sada je u polufinalu Olimpijskih igara.

Podsetimo, meč Đoković - Muzeti na programu je ovog petka od 19 časova, a ovaj duel možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

BONUS VIDEO: ZA RAZLIKU OD MEČA SA NADALOM... Iznenađujući broj ljudi ide na Đoković - Cicipas

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.