"E, TU SMO MALO ZAKAZALI!" Svetislav Pešić ovo zamera "orlovima" posle olimpijske pobede od 41 razlike, a pričao i o "specijalcima"

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je prvu pobedu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a selektor "orlova" Svetislav Pešić na zanimljiv način prokomentarisao je i tu utakmicu.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Srbija je deklasirala Portoriko, posle čega je Pešić ovako započeo obraćanje:

- Od samog početka smo, stvarno, "dali" energiju. Energetski smo dali maksimum koji možemo da damo u ovom trenutku. Imali smo malo problema u odbrani kada se radi o šutevima iz uglova, tu smo malo zakazali, ali ono što je uvek najvažnije za mene, i za svakog trenera, rekao bih, to je da je u 3. četvrtini sve napravljeno na pravi način. Oni su 12 puta izveli "uhvati i šutiraj" šuteve, a četiri puta su dali koš. Mi smo to veoma dobro branili, a i oni su ta četiri puta dali u momentima kada to više nije bilo važno što se tiče rezultata.

Gotovo u dahu je nastavio:

- Bila je dobra reakcija. Oni su jedan iskusan tim, koji živi od šuta, a mi smo im oduzeli to. Dve stvari su bile vrlo važne. Da smo njihova dva najbolja igrača, praktično, izbacili. Tu ide zasluga igračima koji su ih čuvali, koji su dobili specijalne zadatke, ali i igračima koji su im pomagali. Dakle, timska odbrana je bila i protiv Alvarada i protiv plejmejkera Votersa onako, baš na najvišem mogućem nivou. To su igrači velike klase, sa dobrim šutem, individualci, i, oni, praktično... Portoriko živi najviše od njihove dobre igre. To smo uspeli da neutrališemo i radujemo se što je to tako. Jer, uvek je važno da imamo reakciju na zadatke koje postavimo. To je prvi i osnovni cilj. Sve je važno, ali je bitno da dogovor koji napravimo, da igrači daju maksimum u svemu tome. I, moram da priznam da su igrači na to visokom nivou uradili. Ne živimo u iluzijama, razlika je prevelika, ali naša odbrana je bila odlična. A kada nju igramo na ovom nivou, onda dolazi do izražaja naš talenat koji je neosporan.

O Davidovcu i Joviću

- To su dva igrača koja su važna, Davidovac, koji sad polako ulazi, i ovaj mali Jović. Oni nemaju dovoljno treninga. Nemaju dovoljno igre sa timom. Ali, za Davidovca je to lakše, on je iskusniji mnogo, poznaje sistem, on je od početka ovog programa tu, zna sve šta trener traži. Nikola, naravno, on je van svega, ali imao je tu povredu i to onda ima i tu mentalnu stranu, da se plaši... Zato mu dajemo i neke minute koje bi možda mogli nekome drugome da damo, ali on je igrač koji je nama potreban za utakmice koje dolaze.

Da li je znao da je izveo Jokića pred asistenciju za tripl-dabl?





- Ništa nismo znali što se tiče Jokića! - rekao je Pešić, nasmejao prisutne novinare, i - otišao.

Sledeću utakmicu košarkaši Srbije igraju u subotu od 21 protiv Južnog Sudana.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara

