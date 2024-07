''OSVOJIĆE ZLATO!'' Kepfer nakon poraza od Đokovića u osmini finala Olimpijskih igara

Nemački teniser Dominik Kepfer izgubio je od Novaka Đokovića u osmini finala Olimpijskih igara, a nakon meča izjavio je da Srbin može do zlata.

Upitan je Kepfer da li Novak može do zlata?

- Nadam se. Mislim da je konačno došlo to vreme. Pokušao je mnogo puta, zaslužuje to, on je jedan od najvećih igrača ikada. Ima najviše grend slemova i nedelja na prvom mestu - rekao je Kepfer.

Novak u četvrtfinalu igra protiv Stefanosa Cicipasa.

- Ostalo je još puno sjajnih igrača u žrebu, ali mislim da je do Novaka. Ako bude igrao svoju igru, definitivno ima odličnu šansu - poručio je Kepfer.

