ĐOKOVIĆ JE BIO UNIŠTEN I PSIHIČKI I FIZIČKI: Otkriven najteži Novakov trenutak u karijeri

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki se osvrnuo na prošle Olimpijske igre u Tokiju i na izazove sa kojima se Novak Đoković suočio tokom takmičenja.

Troicki je istakao da je Novak teško podneo poraz od Aleksandera Zvereva u polufinalu, posebno ističući fizičko i emotivno opterećenje koje je nosio sa sobom nakon tog meča.

- Fizički i psihički, Novak je uništen tada u Tokiju. Fizički nije mogao više ništa da radi. Emotivno je nastradao posle meča sa Aleksandrom Zverevim - rekao je Troicki.

Novak je nakon toga otkazao dubl sa Ninom Stojanović.

- Naravno da je Nina bila razočarana. Igranje mešovitog dubla je bila greška iz koje je Novak naučio. Ne možemo ništa da promenimo. Naravno da je bila razočarana, ali nisam je mnogo viđao. Bio sam tamo sa momcima, ne sa devojkama. Potpuno razumem i ovo je ponekad deo igre. Teško je - istakao je proslavljeni teniser.

Trociki je naveo da je to bilo veliko iskustvo za Đokovića.

- Bilo je to veliko iskustvo za njega, znate, 6:1, 2:1 uz prekid, protiv Zvereva u polufinalu. Sve ide dobro, sve. Ali on je takođe čovek. Zverev je počeo da igra bolje. Počeo je da oseća mali pritisak i to ga je na kraju koštalo meča. Osvojio je toliko velikih titula, ali je ovo bio prvi put da je osetio da je cilj tu, tako blizu. Mislim da je ovde u Parizu opušteniji, više fokusiran na stvari koje treba da uradi. Pogrešio je i igrajući mešoviti dubl. Mislim da je i on izgubio energiju igrajući mešoviti dubl bez razloga. Tamo je bilo izuzetno vruće, a ovde je fokusiran samo na titulu u singlu i čini sve da to i ostvari. Ovde ima porodicu sa njim, deca su sa njim. Tako da mislim da se ovde psihički bolje oseća i to mu je u ovom trenutku najvažnije - jasan je Viktor Troicki.

