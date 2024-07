"OVAKO NEĆETE MOĆI PROTIV SRBIJE I SAD!" Francuski plejmejker ima jasnu poruku za svoje doskorašnje saigrače

Francuski košarkaš Tomas Ertel komentarisao je nastup selekcije Francuske na Olimpijskim igrama i naglasio da suviše solo akcija neće lako proći protiv najjačih timova na turniru kao što su Sjedinjene Američke Države i Srbija.

Tomas Ertel, Foto Profimedija

Od kada nastupa u Rusiji za ekipu Zenita, Ertel je izopšten iz nacionalnog tima Francuske, ali i dalje prati svoje nekadašnje saigrače iz reprezentacije. On je komentarisao da je suviše individualnih akcija.

- Kada sam video naš prvi napad na utakmici, dalek šut za trojku, rekao sam sebi: 'U nevolji smo. Previše smo statični i predvidivi'. Dobro, Viktor Vembanjama je mnogo jak, on je vanzemaljac, ali kada budemo igrali protiv velikih timova, poput Srbije, moraju da drugi momci da budu ti koji vode. Imam utisak da Viktor zauzima toliko prostora u timu i sistemu da to malo isključuje ostale igrače. Izdržali smo protiv Brazila. Ali to neće funkcionisati protiv velikih timova kao što su Srbija ili tim SAD - kaže Francuz.

Francuska će danas od 17.15 igrati protiv selekcija Japana.

