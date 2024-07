"KAKO SAM? LAKNULO MI JE!" Novak Đoković otvorio dušu posle pobede nad Nadalom i podsetio da je ceo svet ovo gledao!

Novak Đoković i Rafael Nadal sastali su se u drugom kolu Olimpijskih igara "Pariz 2024", a potom je srpski as dao vrlo zanimljivu, i vrlo iskrenu izjavu za Eurosport.

Screenshot / Eurosport

Podsetimo, Novak Đoković je na fantastičan način pobedio Nadala i prošao u osminu finala olimpijskog turnira.

Nedugo potom, na Centralnom terenu teniskog kompleksa Rolan Garosa, grend slema koji je Rafael Nadal osvajao čak 14 puta, Nole je priznao sledeće kada je upitan kako je doživeo kraj meča:

- Laknulo mi je! (smeh) Sve je delovalo kao da ide u moju korist, 6:1, 4:0. A onda sam možda počeo da se osećam previše lagodno. Na 4:1 sam odigrao vrlo traljav servis-gem i... Njemu ne smete da dozvolite nikakve šanse. On će ih iskoristiti, vratiti se, naročito na ovom terenu. A kada se i publika uključila... bilo je veoma teško. Ali, ključan je bio taj 9. gem drugog seta, kada sam probao i uspeo da napravi brejk sa starim lopticama, a onda novim da odserviram pobedu, i to servirajući "u vetar". Bio sam dobar u tih poslednjih nekoliko servisa, ali... vau, bilo je vrlo, vrlo tesno, naročito u drugoj deonici. Ali, zadovoljan sam kako sam odigrao - započeo je Nole.

Tada je podsećen da su 2006. on i Rafa baš na ovom terenu odigrali prvi meč, pa je upitan da li mogao da zamisli da će njih dvojica na istom mestu igrati i svoj 60. duel, i to pred prepunim stadionom, posle svih onih uspeha koje su ostvarili tokom karijera.

- Te 2006. mislim da nismo mislili da ćemo igrati i dalje maltene dve decenije kasnije (smeh), i to na istom terenu, na Olimpijskim igrama. Ali, mislim da ćemo ceniti ovaj meč veoma mnogo. I da je on bio važan i za naše rivalstvo, ali i za sam sport. I za Olimpijske igre, jer je ovaj duel privukao mnogo pažnje, mnogo interesovanja sportskog auditorijuma. Ovakvi dueli svima donose koristi, a nažalost po njega, on nije bio u najboljoj (zdravstvenoj) situaciji. Ali, ja sam uradio sve što je bilo moguće da mu otežam boravak na terenu - zaključio je Novak Đoković u izjavi za Eurosport.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Gužve na Rolan Garosu, svi hitaju da vide Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.