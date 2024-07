"NE ZANIMA ME DUBL ALKARAZ - NADAL": Đoković o "finalu pre finala", ponovo kritikovao organizatore

Novak Đoković i Metju Ebden sastali su se u meču prvog kola na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", najbolji teniser svih vremena očitao je lekcu rivalu, a potom meča imao je dosta razloga za zadovoljstvo

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Podsetimo, Novak Đoković je deklasirao Ebdena, nakon čega je u miks zoni razgovarao sa srpskim novinarima.

- Atmosfera je bila sjajna. Igrali smo pod krovom. Ceo dan pada kiša većina mečeva je odloženo. Mi smo srećom po rasporedu na terenima sa krovom. Atmosfera je bila drugačija nego što doživljavamo na Rolan Garosu. Isto su i tada ljudi umešani, daju maksimum da podrže omiljene igrače, ali nekako, kada sam video tribine. Koliko je zastava različitih zemalja bilo, kako se ponašala publika, talasi, to je nešto što se možda u Dejvis kupu doživljava, u tom smislu sam uživao. Nisam osećao pritisak. Vodio sam čitav meč, počeo je Novak Đoković.

On je takođe govorio o nelogičnostima pri odabiru igrača za singl, kritikovavši MOK. Nakon toga je dodao:

- Pričao sam malopre o nelogičnim pravilima koja nemaju smisla. Puno igrača u singlu je čekalo, mogao je i Hamad Međedović da bude u Parizu za nekoliko sata da igra, pozivaju dubl igrače koji nisu igrali godinama u singlu, kao što je moj današnji rival.

Upitan je Novak hoće li gledati singl meč Nadala i dubl koji će odigrati sa Karlosom Alkarazom.

- Mislim da će on igrati tri dana za redom. Videćemo sa njim šta će biti. Spremiću se kao da je finale, pogotovo ovde na Rolan Garosu. Postoji veliko interesovanje ljudi u Parizu, žele da vide taj potencijalni meč. Pomno ćemo pratiti njegov duel radićemo analizu kao i za svakog drugog protivnika, ako dođe do tog susreta to je finale pred finale.

Dotakao se Novak i fizičke spreme.

Koleno jako dobro reaguje. Meč je bio dosta kratak, to mi ne smeta. Trenirao sam dosta po šljaci, zadovoljan sam i osećam se spremnije nego pre Vimbldona u odnosu na koleno i fizičku spremu koja je bila kompromitovana. Pred Olimpijske igre sam odradio dobru pripremu.

Otkrio je da španski dubl neće gledati..

- Nemam interesovanje da gledam dubl alkaraz i Nadala, želim da provedem vreme sa porodicom. Međutim, ako se poklopi duel u singlu sa košarkašima prednost ću sutra dati košarkašima.

