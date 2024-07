"OVO JE NEPRIMERENO! STVARNO NE RAZUMEM!" Novak Đoković u čudu posle prvog meča na Olimpijskim igrama

Novak Đoković i Metju Ebden sastali su se u meču prvog kola na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a imajući u vidu kako se taj megdan odvijao, i ne čudi Noletova reakcija.

Podsetimo, Novak Đoković je deklasirao Ebdena, posle čega je najpre ovako reagovao:

- Dosta je bilo boja na tribinama, mnogo zastava, ljudi su došli iz raznih država... Drugačija je publika, mnogo je tu i ljudi koji prate Rolan Garos, ali je mnogo i onih koji vole sport, koji su došli zbog olimpijade. Stvarno je bio spektakl. Sreća što sam igrao na Centralnom terenu gde imamo krov, jer ceo dan pada kiša, a kako su samo dva terena "pokrivena", svi su onda hteli da dođu ovde i bila je fantastična atmosfera - rekao je najpre srpski as.

"Neprimereno! Ne razumem!"

Gotovo u dahu je dodao i sledeće:

- Žao mi je Ebdena. On ne igra singl, usredsređen je na dubl konkurenciju. Pa, rekao mi je malopre da je on singl karijeru završio! Malo su, iskreno, nelogična pravila: ukoliko neko otkaže, vi zovete dubl igrače, koji godinama nisu igrali u pojedinačnoj konkurenciji?! Zovete njih, a imate puno igrača koji su na listi čekanja? To je nešto stvarno što ne razumem! I malo je... neprimereno, kako bih rekao, i za turnir, i za gledaoce. Jer, nije isti nivo u konktekstu konkurencije. Što se mene tiče, odlično je bilo, imam sutra dan treninga i spremanje za drugo kolo - istakao je Nole.

"Ne igra Nadal kao na svom vrhuncu, ali ne igram ni ja!"

Ako Rafal Nadal zaigra u nedelju protiv Martona Fučoviča, i ako Mađara pobedi, onda će Španac biti naredni Đokovićev rival.

Imao je Novak šta i o tome da kaže. Kako i ne bi, kada je u pitanju rival s kojim je odigrao najviše mečeva.

- Nismo igrali dugo. Pa, mi smo baš ovde odigrali poslednji meč, ako se ne varam 2022, kada me je pobedio u četvrtfinalu ili polufinalu. Imali smo nas dvojica neke epske, spektakularne duele na ovom terenu. Ništa manje ne očekujem ni sada, iako on ne igra tenis kao na svom vrhuncu... ali ne igram ni ja! (smeh). Videćemo. Mislim da će svima biti drago da izađemo na teren jedan protiv drugog, s obzirom na naše rivalstvo, na karijere koje smo imali, na ono što smo učinili za ovaj sport. Puno pažnje taj potencijalni meč privlači, ali, kao što ste rekli, on mora da prebrodi svoj prvi meč u nedelju, pa ćemo videti - zaključio je Novak Đoković.

