KO BI OVO OČEKIVAO!? Srpkinja peva na otvaranju Olimpijskih igara

Spomenici Pariza - Notr Dam, Luvr, muzej Orse, i reka Sena biće danas u srcu ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, a još se drži u tajnosti samo odvijanje svečanosti koje će biti mešavina umetnosti i sporta u glavnom gradu Francuske, poznatom kao "gradu svetlosti".

Samo oko desetak ljudi zna detalje ceremonije koja počinje u 19.30 i trajaće gotovo četiri sata.

Ono što će biti posebno zanimljivo za srpsku javnost jeste činjenica da će na samom otvaranju pevati pevačica srpskih korena Barbara Pravi (originalno Barbara Pjević). Ona će uveličati spektakl u glavnom gradu Francuske, piše "Alo".

Od 6.000 do 7.000 sportista (od ukupno 10.500), koji predstavljaju nacije učesnice, prodefilovaće u 85 čamaca Senom u bojama svoje delegacije, od mosta Osterlic do Ajfelove kule i Trokaderoa.

Oko 3.000 plesača, muzičara i glumaca učestvovaće u umetničkom delu ceremonije duž obale Sene, kao i na mostovima, ali i na nebu, na trasi od šest kilometara, duž koje se očekuje 326.000 gledalaca.

Oko 200 kostimografa i 300 frizera i šminkera biće stacionirano u svlačionicama na svakoj strani Sene.

Duž obale Sene biće postavljeno oko 80 ​​džinovskih ekrana.

Spektakl, koji će pratiti više od milijardu gledalaca, sadržaće, prema navodima udruženja francuskih televizija Frans televizion (France Televisions), video sekvence snimljene unapred i umetnute u priču.

Umetnički direktor ceremonije otvaranja Toma Žoli (Thomas Jolly) izjavio je da želi da napravi "najveći spektakl na svetu" sa dosta radosti, pokreta, i uzbuđenja.

Žoli je rekao da nije želeo da pravi dekor kad su za njega spomenici u Parizu "najlepšascenografija na svetu".

Muzika ceremonije uključuje kreacije muzičkog direktora Viktora Le Mana (Victor Le Masne). To će biti mešavina popa, simfonijskog orkestra, horova i elektronske muzike "frenč tača" (Frenć Touć).

Što se tiče nastupa pevača, mesecima kruže priče da će to biti Aja Nakamura u odeći Diora, poznate francuske kuće visoke mode. Francuski mediji pominju i kanadsku pevačicu Selin Dion (Celine), kao i međunarodno poznate zvezde Dua Lipu i Lejdi Gagu (Lady).

Za ceremoniju otvaranja kreirano je 3.000 unikatnih kostima.

Nijedna proba ceremonije nije održana na otvorenom kako se ne bi odala tajna, već su umetnici vežbali u zatvorenom prostoru, u veliki hangarima i drugim mestima daleko od očiju javnosti.

Takođe se još ne zna ko će poslednji nositi Olimpijsku baklju do parka Tiljeri gde se nalazi gorionik.

Ko je Barbara Pjević?

Rođena je 10. aprila 1993. u Parizu. šira muzička publika u Srbiji upoznala ju je 2021. godine, kada je zastupala Francusku na takmičenju za Pesmu Evrovizije sa pesmom "Voila" i osvojila zavidno drugo mesto.

Barbara Pravi često ističe svoje srpsko poreklo, no u njoj ima jevrejske, alžirske, poljske i persijske krvi.

Pesmu "Deda" koju je objavila pre nekoliko godina posvetila je upravo svom dedi, Srbinu koji je želeo budućnost bez granata i rovova i kao mladić izbegao u Pariz. Zbog njega je i promenila prezime.

- Deda mi je dao to prezime. Želela sam neko koje neće biti mnogo udaljeno od Pjević, ali koje će izražavati moj lični i umetnički identitet. I tu je moj deda, bez mnogo promišljanja rekao - Pravi. To znači autentična i prava, ali u muškom rodu i to mi se mnogo dopalo - rekle je Barbara pred koncert u Beogradu koji je održan 2022. godine.

Tada je poželela i da snimi pesmu na srpskom jeziku.

- Imam veliku želju da snimim pesmu na srpskom. Sigurna sam da će jednog dana to da se desi. Ali potrebno mi je vreme, jer želim da to uradim dobro. Prvi korak je koncert, a nakon toga volela bih da se posvetim svojim korenima. Moja tetka govori srpski, moj otac malo manje... Možda bi neka prva ideja bila da jednu od svojih pesama prevedem na sprski, ali treba naći dobru meru i želim da se tome posvetim u potpunosti - kazala je ona.

Barbara će sada, posle Evrovizije, imati priliku da peva na još jednom velikom događaju, a sigurno da će i Srbi biti ponosni na naše gore list tokom ceremonije.

