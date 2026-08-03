Košarka

NEDOVIĆ ZALUPIO VRATA POVRATKU U ZVEZDU: "Osetio sam nepoštovanje, to je za mene završena priča!

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03. 08. 2026. u 08:00

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Srpski košarkaš Nemanja Nedović poručio je da se njegov povratak u Crvenu zvezdu neće dogoditi, čime je okončao nagađanja koja su se poslednjih meseci pojavljivala u javnosti.

НЕДОВИЋ ЗАЛУПИО ВРАТА ПОВРАТКУ У ЗВЕЗДУ: Осетио сам непоштовање, то је за мене завршена прича!

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Gostujući u podkastu "Kole point", iskusni bek govorio je o okolnostima pod kojima je prošlog leta napustio klub sa Malog Kalemegdana, ističući da je najveći problem bio način na koji je vođena komunikacija.

"Ugovor mi je tada isticao i bilo je sasvim dovoljno da mi otvoreno kažu da žele da krenu drugim putem. Umesto toga, dobijao sam jednu priču, dok se iza kulisa dešavalo nešto sasvim drugo. Sve se odlagalo, iako sam u tom periodu pregovarao sa još dva kluba, među kojima je bio i jedan veoma ozbiljan tim", rekao je Nedović.

Dodao je da je u jednom trenutku razgovor sa predsednikom kluba Željkom Drčelićem tekao veoma brzo i da je delovalo da će saradnja biti nastavljena, ali da se ubrzo situacija potpuno promenila.

"Dogovorili smo se za svega nekoliko minuta, a onda se odjednom sve preokrenulo. Šta se tačno dogodilo, to je pitanje za ljude iz kluba" istakao je srpski reprezentativac.

Na pitanje da li postoji mogućnost da ponovo obuče dres Crvene zvezde, Nedović je bio nedvosmislen.

"Ne razmišljam o povratku. Ne vidim šta bi moglo da se promeni za godinu dana. Kada jednom osetite nepoštovanje, velika je verovatnoća da će se to ponoviti. Zbog toga smatram da je priča o mom povratku u Zvezdu, kada je igračka karijera u pitanju, definitivno završena" zaključio je Nedović.

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