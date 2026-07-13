Košarka

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Trener iz ABA lige preuzeo Barselonu

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13. 07. 2026. u 06:49

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KAKAV transfer!

КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС! Тренер из АБА лиге преузео Барселону

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Slovenački trener Aleksander Sekulić novi je trener Barselone.

Odlično obavljen tromesečni posao u Dubaiju doneo je selektoru Slovenije evroligaški angažman. I to na najvišem nivou, pošto će u elitnom takmičenju debitovati na klupi Barselone.

Sekulić je Dubai preuzeo 13. aprila pošto je Jurica Golemac otpušten jer nije uspeo da se plasira u plej-in Evrolige.

Sekulić je vodio ekipu kroz plej-of ABA lige i na kraju osvojio regionalno takmičenje.

U karijeri je još vodio kao samostalan trener Slovan, Triglav, Luku Koper, Krku, LTH Kastings, Primorsku, Nimburg, Lokomotivu Kuban i Zenit.

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