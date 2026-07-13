KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Trener iz ABA lige preuzeo Barselonu
KAKAV transfer!
Slovenački trener Aleksander Sekulić novi je trener Barselone.
Odlično obavljen tromesečni posao u Dubaiju doneo je selektoru Slovenije evroligaški angažman. I to na najvišem nivou, pošto će u elitnom takmičenju debitovati na klupi Barselone.
Sekulić je Dubai preuzeo 13. aprila pošto je Jurica Golemac otpušten jer nije uspeo da se plasira u plej-in Evrolige.
Sekulić je vodio ekipu kroz plej-of ABA lige i na kraju osvojio regionalno takmičenje.
U karijeri je još vodio kao samostalan trener Slovan, Triglav, Luku Koper, Krku, LTH Kastings, Primorsku, Nimburg, Lokomotivu Kuban i Zenit.
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