OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Karlik DŽons zaprepastio celu Srbiju

Partizan je poveo u polufinalnoj seriji ABA lige, pošto je na svom terenu nadigrao Crvenu zvezdu. I ovoga puta važnu ulogu imao je Karlik Džons.

Karlik Džons je meč završio sa 15 poena (4/7 iz igre, 6/6 slobodna bacanja) i 5 asistencija za 23 minuta na parketu.

A onda je pred kamerama dobio pitanje kakav odnost ima sa igračima Crvene zvezde.

- Igrači Crvene zvezde? Nemam baš komunikaciju sa njima, ali rivalstvo jeste neverovatno. Stalno pričam prijateljima koliko je neverovatno. Možete da gledate snimke, ali to ne može da dočara pravu sliku. Moraš da budeš u hali i da zaista osetiš atmosferu. To je okruženje u kojem volim da igram. Uzbudljivo je - rekao je Karlik.

Džordan Nvora i Džered Batler su izuzetno nadareni igrači u ofanzivnom smislu. A na pitanje kojeg protivničkog igrača je najteže čuvati, Karlik je rekao:

- Nemam odgovor na to. Ne mislim da je bilo koga od njih najteže čuvati. Nemam pravi odgovor na to pitanje. Naravno, imam poštovanje prema njima. To su momci koji mogu da postižu poene, ali ne mislim da su nezaustavljivi.