Drama! Razvod Luke Dončića upravo je dobio novi preokret
Razvod Luke Dončića i Anamarije Goltes dobio je novi preokret...
Naime, par vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za 14. avgust.
Luku zastupa Lora Vaser, čuvena advokatica koja je zbog svoje surovosti i efikasnosti u Holivudu dobila nadimak "kraljica razvoda". Na njenoj listi klijenata nalaze se poznate ličnosti poput Britni Spirs, Kim Kardašijan, Anđeline Džoli i Džonija Depa, što dovoljno govori o ugledu u javnosti.
Sukob između Dončića i Goltesove, eskalirao je nakon njenog zahteva za alimentaciju i pokrivanje sudskih troškova pred sudom u Los Anđelesu.
Dončićev pravni tim odmah je odgovorio zahtevom za odbacivanje tužbe, tvrdeći da je ona proceduralno neispravna jer Anamarija sa ćerkama od maja prošle godine živi u Sloveniji.
Podsećanja radi, Dončić se oporavlja od povrede zadnje lože, pa je nedavno bio u Sloveniju i ponovo video ćerke, preneli su medavno mediji. Luka je u emotivnoj vezi sa Anamarijom, manekenkom i fitnes modelom, bio od 2016. godine. Zaprosio je u julu 2023. godine, prvu ćerku Gabrijelu dobili su u novembru iste godine, a drugu Oliviju u decembru 2025. Međutim, ljubav je pukla, pa sad sledi borba za starateljstvo.
Preporučujemo
Zašto baš tada? Objavljeno kada Nikola Jokić igra odlučujući meč protiv Minesote
29. 04. 2026. u 08:51
Ceo svet u neverici! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred Rolan Garos
29. 04. 2026. u 08:21
Kraj sapunice! Dušan Vlahović potpisuje, ali pod ovim uslovima
29. 04. 2026. u 07:30
Pa, kako bez Srba? Bolesni um Hrvata ne zna drugačije
29. 04. 2026. u 07:02
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
