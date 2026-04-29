Drama! Razvod Luke Dončića upravo je dobio novi preokret

29. 04. 2026. u 08:00

Razvod Luke Dončića i Anamarije Goltes dobio je novi preokret...

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, par vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za 14. avgust. 

Luku zastupa Lora Vaser, čuvena advokatica koja je zbog svoje surovosti i efikasnosti u Holivudu dobila nadimak "kraljica razvoda". Na njenoj listi klijenata nalaze se poznate ličnosti poput Britni Spirs, Kim Kardašijan, Anđeline Džoli i Džonija Depa, što dovoljno govori o ugledu u javnosti.

Sukob između Dončića i Goltesove, eskalirao je nakon njenog zahteva za alimentaciju i pokrivanje sudskih troškova pred sudom u Los Anđelesu.

Dončićev pravni tim odmah je odgovorio zahtevom za odbacivanje tužbe, tvrdeći da je ona proceduralno neispravna jer Anamarija sa ćerkama od maja prošle godine živi u Sloveniji.

Podsećanja radi, Dončić se oporavlja od povrede zadnje lože, pa je nedavno bio u Sloveniju i ponovo video ćerke, preneli su medavno mediji. Luka je u emotivnoj vezi sa Anamarijom, manekenkom i fitnes modelom, bio od 2016. godine. Zaprosio je u julu 2023. godine, prvu ćerku Gabrijelu dobili su u novembru iste godine, a drugu Oliviju u decembru 2025. Međutim, ljubav je pukla, pa sad sledi borba za starateljstvo.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Politika
Tenis
Fudbal
Alta banka potvrđuje lidersku poziciju: PKS nagrada za najbrže rastuću banku u Srbiji

