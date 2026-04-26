Košarka

Suspenzija za Nikolu Jokića? Oglasio se trener Denvera i sve otkrio

Новости онлајн

26. 04. 2026. u 09:16

Denver Nagetsi nalaze se saterani u ćošak nakon četvrte utakmice sa Minesotom (112:98), a nakon teškog poraza govorio je i Dejvid Adelman.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Košarkaši Denvera su pred ispadanjem iz plej-ofa nakon trećeg poraza u četiri utakmice protiv Minesote (112:98), a svet bruji o sukobu Nikole Jokića i  Džejdena Mekdenijelsa.

Srbin se sekund pre kraja meča zaleteo ka košarkašu "vukova" koji je položio loptu u koš iako je pobednik odavno bio rešen, a igrači Nagetsa su ga ostavili samog. 

Epilog - sudija je isključio Srbina. Ali, navijači Nagetsa ne bi trebalo da strahuju, igraće u petom meču (utorak, 04.30), kazao je nakon duela Dejvid Adelman.

- Pregledali smo snimak. Ne sviđa mi se to što je Mekdenijels uradio. Utakmica je već bila gotova. U 2026. godini se to ne dešava, to je on. Ako tako žele da rade, neka rade. Neće biti suspenzija, video sam Jokića sa Rendlom i onda su obojica isključeni - rekao je Adelman posle meča.
 
Srpski centra je bio sasvim jasan posle utakmice, nije mu krivo što je želeo košarkaša Minesote da nauči pameti. 
 
- Ne kajem se. Zato što je odlučio da postigne poene kada su svi stajali. Nisam to uradio da bih "raspalio" svoju ekipu - rekao je Jokić.

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

