Suspenzija za Nikolu Jokića? Oglasio se trener Denvera i sve otkrio
Denver Nagetsi nalaze se saterani u ćošak nakon četvrte utakmice sa Minesotom (112:98), a nakon teškog poraza govorio je i Dejvid Adelman.
Košarkaši Denvera su pred ispadanjem iz plej-ofa nakon trećeg poraza u četiri utakmice protiv Minesote (112:98), a svet bruji o sukobu Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa.
Srbin se sekund pre kraja meča zaleteo ka košarkašu "vukova" koji je položio loptu u koš iako je pobednik odavno bio rešen, a igrači Nagetsa su ga ostavili samog.
Epilog - sudija je isključio Srbina. Ali, navijači Nagetsa ne bi trebalo da strahuju, igraće u petom meču (utorak, 04.30), kazao je nakon duela Dejvid Adelman.
- Pregledali smo snimak. Ne sviđa mi se to što je Mekdenijels uradio. Utakmica je već bila gotova. U 2026. godini se to ne dešava, to je on. Ako tako žele da rade, neka rade. Neće biti suspenzija, video sam Jokića sa Rendlom i onda su obojica isključeni - rekao je Adelman posle meča.
Srpski centra je bio sasvim jasan posle utakmice, nije mu krivo što je želeo košarkaša Minesote da nauči pameti.
- Ne kajem se. Zato što je odlučio da postigne poene kada su svi stajali. Nisam to uradio da bih "raspalio" svoju ekipu - rekao je Jokić.
