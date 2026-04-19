Ovo će oduševiti sve delije: Zvezdi stigle fantastične vesti pred Barselonu!

Košarkaši Crvene zvezde igraju danas večiti derbi ABA lige protiv Partizana, a već kroz dva dana čeka ih prvi meč doigravanja za Top 8 najelitnijeg evropskog takmičenja.

Izabranici Saše Obradovića sastaju se protiv Barselone u Blaugrani (20.45), pobednik tog duela odmeriće snagu sa poraženim iz okršaja Panatinaikosa i Monaka.

U međuvremenu, na Mali Kalemegdan su stigle pozitivne vibracije, jer su Katalonci doživeli "hladan tuš" na gostovanju Ljeidi.

Barselona je poražena u 27. kolu ACB lige rezultatom 80:90 i to od 13. ekipe na tabeli španskog šampionata!

Goste su do trijumfa predvodili Pauli sa 27 poena i sedam skokova, Edžim sa 20 poena i devet skokova, Bejtmon sa 16 i Garsija sa 11 poena i pet asistencija. Krutvig je imao šest poena, osam skokova i sedam asistencija.

Kod Barselone su se istakli Brizuela sa 21 i Klajburn sa 12 poena. Panter i Veseli ubacili su po osam, Šengelija i Noris po sedam.

