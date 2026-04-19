Bivši košarkaš Partizana krenuo put Amerike! Igraće u timu legendarnog trenera

Nastavlja se sa odlascima talentovanih košarkaša sa prostora Balkana put Amerike, a najnoviji na listi je bivši košarkaš Partizana.

Doskorašnji član Budućnosti Đorđije Jovanović nastaviće u karijeru u Sent Džons fakultetu, pod vođstvom legendarnog Rika Pitina.

Sent Džons je u trci za Jovanovićev potpis uspeo da pobedi nekoliko veoma zvučnih koledža, a interesovanje Amerikanaca datira još od njegovih nastupa u Letnjoj ligi za Ontario Kliperse.

Tamo je mladi as skrenuo pažnju na sebe prosečnim učinkom od 5,6 poena i 2,4 skoka po meču, što je bila dovoljna preporuka za prestižni poziv iz Njujorka.

Jovanović je košarkaški put započeo u Partizanu, ali kako u crno-belom dresu nije dobio pravu priliku, kalio se na pozajmici u Dunavu iz Starih Banovaca pre odlaska u Podgoricu.

U protekloj sezoni ABA lige u dresu Budućnosti beležio je 4,9 poena po utakmici, a sada ga očekuje novi izazov i rad sa jednim od najcenjenijih stručnjaka u istoriji američke košarke.

