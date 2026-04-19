Lebron DŽejms je gazda Los Anđelesa! Lejkersi poveli protiv Hjustona
Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su Hjuston roketse rezultatom 107:98 u prvoj utakmici prve runde plej-ofa NBA lige.
Lejkersi su uprkos izostanku Dončića i Rivsa lako došli do pobede i napravili prvi korak ka narednoj rundi plej-ofa.
Los Anđeles je kontrolisao meč zahvaljujući visokim procentima pogođenog šuta iz igre i čvrstoj odbrani, kojom je Hjuston zadržao na 37,6 odsto uspešnosti šuta.
Lejkersi su prelomili utakmicu u drugom poluvremenu – poveli su već na početku treće četvrtine i u poslednjoj deonici stekli prednost od 16 poena. Kenard je u nastavku postigao 16 poena, dok je Džejms u prvoj četvrtini upisao čak osam asistencija.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Luk Kenard sa 27 poena, što mu je rekord karijere u plej-ofu, dok je Lebron Džejms dodao 19 poena i 13 asistencija.
Pored Kenarda i Džejmsa, značajan doprinos dao je Deandre Ejton sa 19 poena i 11 skokova, kao i Markus Smart sa 15 poena i osam asistencija.
U redovima Hjustona najefikasniji su bili Alperen Šengun sa 19 poena, Amen Tompson sa 17, dok je Džabari Smit Džunior dodao 16 poena i 12 skokova. Rid Šepard, koji je zamenio Durenta u startnoj postavi, postigao je 17 poena uz pet trojki.
Kevin Durent propustio je meč zbog povrede kolena, nakon sudara sa saigračem na treningu, dok su Luka Dončić i Ostin Rivs i dalje van tima zbog povreda. Nije poznato kada će se vratiti na teren.
Druga utakmica serije igra se u utorak u Los Anđelesu.
Preporučujemo
"Ja ne mislim tako"... Nikola Jokić otvorio dušu nakon duela Denver - Minesota
19. 04. 2026. u 08:11
"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
19. 04. 2026. u 08:26
Snimak koji će vas raznežiti! Ognjena "ukrala" šou Nikoli Jokiću (VIDEO)
19. 04. 2026. u 08:36
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
