Lebron DŽejms je gazda Los Anđelesa! Lejkersi poveli protiv Hjustona

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su Hjuston roketse rezultatom 107:98 u prvoj utakmici prve runde plej-ofa NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Lejkersi su uprkos izostanku Dončića i Rivsa lako došli do pobede i napravili prvi korak ka narednoj rundi plej-ofa.

Los Anđeles je kontrolisao meč zahvaljujući visokim procentima pogođenog šuta iz igre i čvrstoj odbrani, kojom je Hjuston zadržao na 37,6 odsto uspešnosti šuta.

Lejkersi su prelomili utakmicu u drugom poluvremenu – poveli su već na početku treće četvrtine i u poslednjoj deonici stekli prednost od 16 poena. Kenard je u nastavku postigao 16 poena, dok je Džejms u prvoj četvrtini upisao čak osam asistencija.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Luk Kenard sa 27 poena, što mu je rekord karijere u plej-ofu, dok je Lebron Džejms dodao 19 poena i 13 asistencija.

Pored Kenarda i Džejmsa, značajan doprinos dao je Deandre Ejton sa 19 poena i 11 skokova, kao i Markus Smart sa 15 poena i osam asistencija.

U redovima Hjustona najefikasniji su bili Alperen Šengun sa 19 poena, Amen Tompson sa 17, dok je Džabari Smit Džunior dodao 16 poena i 12 skokova. Rid Šepard, koji je zamenio Durenta u startnoj postavi, postigao je 17 poena uz pet trojki.

Kevin Durent propustio je meč zbog povrede kolena, nakon sudara sa saigračem na treningu, dok su Luka Dončić i Ostin Rivs i dalje van tima zbog povreda. Nije poznato kada će se vratiti na teren.

Druga utakmica serije igra se u utorak u Los Anđelesu.

