Suspenzija! Kazna za bivšeg košarkaša Partizana zbog neprimerne gestikulacije prema navijačima
Uvek je vrela atmosfera kada su srpski i grčki derbiji u pitanju. Tako je bilo i na poslednjem meču između Panatinaikosa i Olimpijakosa. Tada je Tajrik Džons imao neprimernu gestikulaciju ka publici zbog koje je sada suspendovan.
Džons će morati da propusti naredna tri meča grčkog šampionata zbog suspenzije, kao i da uplati 30.000 evra.
Olimpijakos je taj derbi dobio 101:94, kada su isključeni Tajler Dorsi i Kendrik Nan, a Matijas Lesor dobio takođe ozbiljnu kaznu iako nije igrao.
"Bomba" u Humskoj: Partizan dovodi jednog od najboljih fudbalera Superlige Srbije?
17. 04. 2026. u 14:25
Blagojević o sukobu Zdjelara i Zahida! Trener Partizana priznao šta se stvarno dogodilo!
17. 04. 2026. u 14:13
Grobari u šoku! Legenda kluba na kraju sezone napušta crno-bele
16. 04. 2026. u 19:22
Haos u Humskoj! Trener Partizana hitno prekinuo trening zbog sukoba dvojice igrača
16. 04. 2026. u 11:50
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
