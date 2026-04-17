Košarka

Suspenzija! Kazna za bivšeg košarkaša Partizana zbog neprimerne gestikulacije prema navijačima

Filip Milošević

17. 04. 2026. u 14:41

Uvek je vrela atmosfera kada su srpski i grčki derbiji u pitanju. Tako je bilo i na poslednjem meču između Panatinaikosa i Olimpijakosa. Tada je Tajrik Džons imao neprimernu gestikulaciju ka publici zbog koje je sada suspendovan.

Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džons će morati da propusti naredna tri meča grčkog šampionata zbog suspenzije, kao i da uplati 30.000 evra.

Olimpijakos je taj derbi dobio 101:94, kada su isključeni Tajler Dorsi i Kendrik Nan, a Matijas Lesor dobio takođe ozbiljnu kaznu iako nije igrao.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
