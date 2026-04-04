ŽALGIRIS NE DA AMERIKANCA: Evroligaš brzo reagovao
Američki košarkaš Dastin Sleva produžio je ugovor sa Žalgirisom, saopštio je danas litvanski klub.
Kako je saopšteno, Sleva (30) se potpisom novog ugovora obavezao na vernost do juna 2028. godine.
Sleva, koji je prošlog leta došao u Žalgiris iz Bešiktaša, ove sezone je odigrao svih 35 mečeva u Evroligi uz prosečan učinak od 6.9 poena i 3.5 skoka za 18 minuta na terenu.
Preporučujemo
Komentari (0)