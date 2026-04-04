Košarka

ŽALGIRIS NE DA AMERIKANCA: Evroligaš brzo reagovao

Aleksandar Ilić

04. 04. 2026. u 11:57

Američki košarkaš Dastin Sleva produžio je ugovor sa Žalgirisom, saopštio je danas litvanski klub.

Foto: Depositphotos

Kako je saopšteno, Sleva (30) se potpisom novog ugovora obavezao na vernost do juna 2028. godine. 

Sleva, koji je prošlog leta došao u Žalgiris iz Bešiktaša, ove sezone je odigrao svih 35 mečeva u Evroligi uz prosečan učinak od 6.9 poena i 3.5 skoka za 18 minuta na terenu.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

