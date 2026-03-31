POČINJU PREGOVORI! Partizan potpisuje bivšeg beka iz NBA!

Crno-beli već razmišljaju o narednoj sezoni.

FOTO: Ata images

Uprava Partizana je na najboljem putu da finalizira pregovore sa Karlikom Džounsom oko produžetka ugovora. Razgovori sa reprezentativcem Južnog Sudana idu dobrim tokom, ali crno-beli ne žele da se na tome zaustave.

Međutim, istim putem mogao bi da krene i Dvejn Vašington. Kako saznaje "Sport kluba" crno-beli nameravaju da nastave saradnju i sa bivšim asom Finiks Sansa.

"Uz napredak pregovora sa Karlikom, Partizan napreduje i u zadržavanju još jednog igrača iz aktuelne bekovske linije. Vašington je blizu da nastavi saradnju sa crno-belima. Njemu ugovor ističe na kraju tekuće sezone i uskoro će potpisati novi", navodi isti izvor.

Međutim, sjajni košgeter je od skoro postao agent jednog od najuglednijih svetskih menadžera Miška Ražnatovića, pa će Partizan ponovo morati da sedne sa njim za pregovarački sto.

Amerikanac je poslednji put za tim Đoana Penjaroje zaigrao 25. februara u porazu od Fenerbahčea, kada se i povredio. Usledilo je odsustvo sa parketa, a bez njega je Partizan upisao osam pobeda na devet utakmica. Bitan faktor za to je svakako i povratak plejmejkera Karlika Džounsa.

Još se ne zna kada bi se Vašington vratio na parket. Španski stručnjak je pre nešto više od nedelju dana izjavio da će mu biti potrebno "najmanje još dve-tri nedelje". Prema tome, za njega je završen preliminarni deo Evrolige, budući da je Partizan ostao bez plej-ina.

