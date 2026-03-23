OBRT! Luka Dončić dobio vest koju nikako nije očekivao

DOK mu ne cvetaju ruže na privatnom planu i sva ta zbrka oko raskida sa Anamarijom Goltes, Luka Dončić beleži sjajne partije na košarkaškom parketu.

Foto: Profimedia

Ali... Ipak je sve to uticalo na Slovenca pa je i tokom jednog meča ušao u klinč sa protivnikom, pa je dobio tehničku i momentalnu kaznu za naredni meč. Međutim, desio se veliki obrt. NBA liga usvojila žalbu Lejkersa. Najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić biće na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u okršaju sa Detroit Pistonsima.

Disciplinska komisija NBA lige poništila je tehničku grešku koja je dodeljena Dončiću nakon verbalnog okršaja sa centrom Orlanda Gogom Bitadžeom, pa će Luka biti u sastavu za meč sa Pistonsima.

Zanimljivo, tehnička je poništena i centru iz Gruzije Gogi Bitadžeu.

Podsetimo, Dončić je protiv Orlanda zaradio 16. tehničku u sezoni, a prema pravilima lige svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna.

Ipak, nakon žalbe Lejkersa tehnička je poništena, pa suspenzije neće biti, za sada...

Podsećanja radi, u finišu treće deonice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške reči između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smeškao, a onda prišao sudiji i zagrmeo:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadžea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodelio po tehničku.

Luka Doncic receives his 16th technical of the season and he will be suspended from the next game, after having some words with Goga Bitadge - double technical (with a replay)