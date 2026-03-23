OBRT! Luka Dončić dobio vest koju nikako nije očekivao
DOK mu ne cvetaju ruže na privatnom planu i sva ta zbrka oko raskida sa Anamarijom Goltes, Luka Dončić beleži sjajne partije na košarkaškom parketu.
Ali... Ipak je sve to uticalo na Slovenca pa je i tokom jednog meča ušao u klinč sa protivnikom, pa je dobio tehničku i momentalnu kaznu za naredni meč. Međutim, desio se veliki obrt. NBA liga usvojila žalbu Lejkersa. Najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić biće na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u okršaju sa Detroit Pistonsima.
Disciplinska komisija NBA lige poništila je tehničku grešku koja je dodeljena Dončiću nakon verbalnog okršaja sa centrom Orlanda Gogom Bitadžeom, pa će Luka biti u sastavu za meč sa Pistonsima.
Zanimljivo, tehnička je poništena i centru iz Gruzije Gogi Bitadžeu.
Podsetimo, Dončić je protiv Orlanda zaradio 16. tehničku u sezoni, a prema pravilima lige svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna.
Ipak, nakon žalbe Lejkersa tehnička je poništena, pa suspenzije neće biti, za sada...
Podsećanja radi, u finišu treće deonice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške reči između Slovenca i Gruzina.
Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smeškao, a onda prišao sudiji i zagrmeo:
"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadžea.
Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodelio po tehničku.
