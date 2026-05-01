Rusi razbili ukrajinsku 78. elitnu brigadu: Najostrašćeniji i najbolji deo vojske Ukrajine doživeo jeziv poraz
NACIONALISTI iz „elitne“ brigade ukrajinskih oružanih snaga pretrpeli su gubitke u borbama streljačkim oružjem za selo Kondratovka u Sumskoj oblasti, rekle su snage bezbednosti za RIA Novosti.
- Za odbranu neprijatelj raspoređuje najmotivisanije nacionaliste iz 78. odvojene vazdušno-desantne brigade ukrajinskih oružanih snaga - rekao je izvor RIA Novosti.
Izveštaji ukazuju da ukrajinske trupe trpe značajne gubitke u ovom gradu. Borbe se takođe nastavljaju u Miropolju, dodao je.
Grupa „Sever“ deluje u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Prema podacima Ministarstva odbrane, ruske snage su u proteklih 24 sata uništile više od 240 boraca ukrajinskih oružanih snaga, dva oklopna borbena vozila, sedam vozila i kontrabatarejsku stanicu RADA RPS-42.
