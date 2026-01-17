OVO SE ČEKALO! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Pohod na 25. grend slem trofej Novak Đoković počeće protiv Pedra Martinesa, a sada je poznato i kada će izaći na teren.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, određeno je da Novak Đoković izlazi na teren poslednji na "Rod Lejver Areni", a to znači da njegov meč neće početi u ponedeljak pre 11.00 časova po srednjeevropskom (srpskom) vremenu.

Zanimljivo je da se do sada Pedro Martines i Novak Đoković nisu sreli nijednom, tako da će ovo biti prvenac za Srbina u okršajima sa Špancem, a najbolji teniser svih vremena moraće da sačeka da prethodno sa svojim okršajem završe Iga Švjontek iz Poljske i Ju Juan iz Kine.

U dnevnom delu programa na "Rod Lejver Areni" sastaju se Koko Gof - Kamila Rahimova, kao i Aleks de Minor - Mateo Beretini, što je meč koji potencijalno može i da se oduži.

