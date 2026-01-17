Košarka

OVO SE ČEKALO! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 01. 2026. u 10:51

Pohod na 25. grend slem trofej Novak Đoković počeće protiv Pedra Martinesa, a sada je poznato i kada će izaći na teren.

ОВО СЕ ЧЕКАЛО! Познато када Новак Ђоковић игра први меч на Аустралијан опену

FOTO: Tanjug/AP

Naime, određeno je da Novak Đoković izlazi na teren poslednji na "Rod Lejver Areni", a to znači da njegov meč neće početi u ponedeljak pre 11.00 časova po srednjeevropskom (srpskom) vremenu.

Zanimljivo je da se do sada Pedro Martines i Novak Đoković nisu sreli nijednom, tako da će ovo biti prvenac za Srbina u okršajima sa Špancem, a najbolji teniser svih vremena moraće da sačeka da prethodno sa svojim okršajem završe Iga Švjontek iz Poljske i Ju Juan iz Kine.

U dnevnom delu programa na "Rod Lejver Areni" sastaju se Koko Gof - Kamila Rahimova, kao i Aleks de Minor - Mateo Beretini, što je meč koji potencijalno može i da se oduži.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)