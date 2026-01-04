NAGETSI OSTALI I BEZ DRUGOG CENTRA: Valančijunas se povredio pa je ovo rekao o Nikoli Jokiću
Košarkaš Denvera Jonas Valančunas se dotakao iskustva igranja sa Nikolom Jokićem.
Nažalost, obojica centara su trenutno povređeni. Ali to nije smetalo Valančijunasu da prokomentariše Srbina.
"Pa, jedan od najvećih ikada. Njegov koeficijent inteligencije je ogroman. Zabavno ga je gledati, neverovatno je šta radi", kaže Valančunas o "Jokari".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
