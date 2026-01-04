Košarka

NAGETSI OSTALI I BEZ DRUGOG CENTRA: Valančijunas se povredio pa je ovo rekao o Nikoli Jokiću

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 09:26

Košarkaš Denvera Jonas Valančunas se dotakao iskustva igranja sa Nikolom Jokićem.

Nažalost, obojica centara su trenutno povređeni. Ali to nije smetalo Valančijunasu da prokomentariše Srbina.

"Pa, jedan od najvećih ikada. Njegov koeficijent inteligencije je ogroman. Zabavno ga je gledati, neverovatno je šta radi", kaže Valančunas o "Jokari".

