"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLJUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENJA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili

Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.

FOTO: N. Paraušić

Podsetimo, nakon serije loših rezultata Željko Obradović je u sredu, 26. novembra, podneo ostavku na mesto trenera Partizana.

Ali, to samo po sebi nije značilo da će do promene i doći. Jer, i pored činjenice da su crno-beli izgubili sedam od osam poslednjih evroligaških utakmica, uprava kluba je jednoglasno odbila da ostavku prihvati. Međutim, ubeđivanja trofejnog stručnjaka da ostane nisu urodila plodom i do rastanka je došlo.

"Delije" su rešile da se naslađuju mukama u taboru najvećeg rivala.

Naime, na društvenim mrežama, zvanični kanal Zvezdinih navijača objavio je stari intervju iz sada već nepostojećeg, legendarnog dnevnog lista "Sport", u kome je tadašnji košarkaš Partizana Marko Ivanović otkrio nešto šokantno:

U tekstu se navodi sledeće:

"Kićanović je veliki "zvezdaš"

Nedavno, u razgovoru sa bivšim centrom Borca iz Čačka, a sada nadom crno-belih, Markom Ivanovićem Badžom, saznali smo malu tajnu:

- Malo ko zna, otkrio nam je Marko Ivanović - da u Čačku ima daleko više navijača Crvene zvezde nego Partizana. I u fudbalu i u košarci. Na primer, Dragan Kićanović je veliki navijač crveno-belih. Željko Obradović i ja smo takođe veliki navijači Crvene zvezde, samo što se desilo da branimo boje Partizana!", ističe se u starom novinskom članku koji su "delije" objavile uz svoj komentar:

"Ključni igrač u projektu gašenja Partizana".

Screenshot / Telegram / Delije

Naravno, u istoriji "večitog derbija" bilo je onih koji su u srcu nosili jednu kombinaciju boja, a pošteno igrali za "one druge", dajući sve od sebe, kako bi časno odradili posao. Ali, ova šaljiva objava "delija" može da se shvati i kao svojevrsno navijačko "utrljavanje soli u rane", što, takođe, nije redak slučaj kada se o najvećem sportskom rivalstvu u Srbiji radi.

Zašto je Željko Obradović uopšte podneo ostavku?

Zvanično, on o tome nije javno govorio, mada se u klupskim saopštenjima isticalo da je izgubio veru u sadašnji tim (koji je, izgleda, okazao nepoštovanje prema njemu - ne svi igrači, naravno, već neki od njih), a naglašavalo se da je novonastala situacija dovela i do pogoršanja Obradovićevog zdravstvenog stanja, te da zato nije u mogućnosti da više radi u toj i takvoj sredini.

Sa druge strane, takmičarski posmatrano, crno-beli stoje očajno u elitnom evropskom društvu - tek su 18. u konkurenciji 20 klubova Evrolige, sa učinkom 4-9, od čega su lošiji samo Makabi i Asvel, koji imaju po pobedu manje. Primera radi, vodeći Hapoel ima 9-4.

U ABA ligi, Partizan je treći u svojoj grupi, sa učinkom 5-1, pa su trenutno više bodova od njega osvojili Dubai (maksimalnih 14, sa 7-0), i Kluž sa 12 (učinak 5-2).

Sve takmičarske lađe, naravno, nisu potonule. U Evroligi Partizan jeste na devet poraza, a prošle godine je Crvena zvezda sa 16 izgubljenih mečeva ušla u plej-in. Crno-beli su ih imali dva više. Međutim, bolnije i mnogo važnije od samih konačnih rezultata utakmica jeste kako se tim ponaša(o), kako ekipa "diše" kad joj ide i kad joj ne ide, a ovaj Obradovićev Partizan na momente (i to ne retke) delovao je kao da ne postoji na terenu. I kao da trofejni stručnjak nije uz aut-liniju. Rivali su umeli da daju i po 15 poena u nizu, po 20... A to nije svojstveno ni elitnim ekipama, ni samom renomeu čuvenog trenera.

Na kraju, iako je svoju konačnu reč uprava dala u stilu "Željko, ostani", ali završni potez, ipak, imao sam Obradović, koji je odbio da povuče ostavku.

A ko god da ga nasledi, pred KK Partizan su burni dani.

Pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

Uskoro opširnije