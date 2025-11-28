KOŠARKA OVO NE PAMTI! Epski preokret o kome priča ceo svet (VIDEO)

SRBIJA je ostvarila neverovatan preokret od minus 23 do trijumfa protiv Švajcarske - 90:86 u prvom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Foto FIBA

Međutim, košarkaški svet bruji o onome što se desilo u Litvaniji gde je domaća reprezentacija savladala Veliku Britaniju - 89:88.

Litvanci su 10 sekundi pre kraja utakmice gubili rezultatom 87:80 i u tom malom vremenskom intervalu uspeli da postignu 9 poena, preokrenu i pobede Veliku Britaniju!

Ignas Sargijunas, košarkaš Ritasa, započeo je ovu spektakularnu predstavu i smanjio zaostatak na 87:83. Akvasi Jeboa je brzo fauliran i čini veliku uslugu Litvancima pogodivši samo jedno slobodno bacanje za 88:83.

This might be one of the wildest sequences in Lithuanian basketball history.



Ignas ‘T-Mac’ Sargiūnas, ladies and gentlemen 🇱🇹pic.twitter.com/UNh5REBZH2 — Donatas Urbonas (@Urbodo) November 27, 2025

Sargijunas ponovo uzima loptu i stavlja sve u svoje ruke, pa pogađa trojku za 88:86 na 3,5 sekundi pre kraja, a sledi loše izvođenje auta Britanaca koje je rezultovalo izgubljenom loptom. I onda se ponovo pojavio heroj Sargijunas, koji je pogodio za novu trojku i čudo kakvo nije viđeno.