KOŠARKA OVO NE PAMTI! Epski preokret o kome priča ceo svet (VIDEO)

28. 11. 2025. u 08:41

SRBIJA je ostvarila neverovatan preokret od minus 23 do trijumfa protiv Švajcarske - 90:86 u prvom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

КОШАРКА ОВО НЕ ПАМТИ! Епски преокрет о коме прича цео свет (ВИДЕО)

Foto FIBA

Međutim, košarkaški svet bruji o onome što se desilo u Litvaniji gde je domaća reprezentacija savladala Veliku Britaniju - 89:88.

Litvanci su 10 sekundi pre kraja utakmice gubili rezultatom 87:80 i u tom malom vremenskom intervalu uspeli da postignu 9 poena, preokrenu i pobede Veliku Britaniju!

Ignas Sargijunas, košarkaš Ritasa, započeo je ovu spektakularnu predstavu i smanjio zaostatak na 87:83. Akvasi Jeboa je brzo fauliran i čini veliku uslugu Litvancima pogodivši samo jedno slobodno bacanje za 88:83.

Sargijunas ponovo uzima loptu i stavlja sve u svoje ruke, pa pogađa trojku za 88:86 na 3,5 sekundi pre kraja, a sledi loše izvođenje auta Britanaca koje je rezultovalo izgubljenom loptom. I onda se ponovo pojavio heroj Sargijunas, koji je pogodio za novu trojku i čudo kakvo nije viđeno. 

