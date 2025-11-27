AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Srbin izazvao totalni zemljotres u NBA ligi (VIDEO)

Košarkaši Toronta pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Indijane sa 97:95 i tako upisali deveti uzastopni trijumf u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Pobedu ekipi Darka Rajakovića doneo je Brendon Ingram košem na 0,6 sekundi pre kraja meča.

Upravo je Ingram bio najefikasniji u redovima Reptorsa sa 26 poena, dok je Skoti Barns ubacio dva poena manje. U timu Indijane najbolji je bio Ti Džej Mekonel sa 16 poena.

Seriju pobeda nastavila je i Oklahoma koja je na svom parketu slavila protiv Minesote sa 113:105. Bila je to deseta pobeda u nizu za Oklahomu, koja sada ima 18 trijumfa i samo jedan poraz.

Šej Gildžes Aleksander je predvodio Oklahomu sa 40 poena, dok je kod Minesote najbolji bio Entoni Edvards koji je ubacio 31 poen.

Košarkaši Bostona su kao domaćini bili bolji od Detroita sa 117:114 i tako su prekinuli seriju Pistonsa od 13. vezanih pobeda.

Pistonsi su tako propustili priliku da obore rekord franšize po broju uzastopnih pobeda, pošto su izjednačili rekod timova iz sezona 1989/90 i 2003/04.

Boston je do pobede predvodio Džejlen Braun sa 33 poena i deset skokova, dok je Derik Vajt dodao 27. Kod Detroita bolji od ostalih bio je Kejd Kaningen sa 42 poena.

Košarkaši Hjustona slavili su protiv Golden stejta sa 104:100 predvođeni Ridom Šepardom, koji je ubacio 31 poen, San Antonio je pobedio Portland sa 115:102, uz 37 poena Dearona Foksa. Memfis je bio bolji od Nju Orleansa posle produžetka sa 133:128, dok je Finiks slavio protiv Sakramenta sa 112:100.

Košarkaši Njujorka su u gostima pobedili Šarlot sa 129:101, dok je Majami na svom terenu bio bolji od Milvokija sa 106:103. Posle ovih poraza, Šarlot je vezao sedmi, a Milvoki šesti u nizu.

