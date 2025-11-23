"ZVEZDIN ŠPIJUN!" Igrali Mega i Budućnost u ABA ligi, a na tribini - više nego zanimljivo
Košarkaši Mege poraženi su danas na svom terenu od Budućnosti iz Podgorice rezultatom 98:65 (19:16, 32:18, 21:10, 26:21) u meču osmog kola grupe B ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Mege bio je Bogoljub Marković sa 18 poena i devet skokova.
U redovima Budućnosti istakao se Oleksandar Kovliar sa 14 poena.
Nikola Tanasković je postigao 13 poena, a Rašid Sulajmon, Jogi Ferel i Skajlar Mejs po 12.
Mega je bolje otvorila meč, vodila je tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Budućnost posle 10 minuta imala prednost 19:16.
Ekipa iz Podgorice je zatim od druge deonice bila ubedljiva pa je na poluvremenu vodila 51:34.
Šampion Crne Gore je u nastavku meča sigurnom igrom zadržao veliku prednost za novu pobedu u takmičenju, a nju je pomno ispratio Tomislav Tomović, pomoćnik Saše Obradovića u stručnom štabu KK Crvean zvezda.
