Košarka

"ZVEZDIN ŠPIJUN!" Igrali Mega i Budućnost u ABA ligi, a na tribini - više nego zanimljivo

Новости онлине

23. 11. 2025. u 15:04

Košarkaši Mege poraženi su danas na svom terenu od Budućnosti iz Podgorice rezultatom 98:65 (19:16, 32:18, 21:10, 26:21) u meču osmog kola grupe B ABA lige.

ЗВЕЗДИН ШПИЈУН! Играли Мега и Будућност у АБА лиги, а на трибини - више него занимљиво

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Bogoljub Marković sa 18 poena i devet skokova.

Asim Đulović je postigao 14 poena, dok je Savo Drezgić ubacio 11.

U redovima Budućnosti istakao se Oleksandar Kovliar sa 14 poena.
Nikola Tanasković je postigao 13 poena, a Rašid Sulajmon, Jogi Ferel i Skajlar Mejs po 12.

Mega je bolje otvorila meč, vodila je tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Budućnost posle 10 minuta imala prednost 19:16.

Ekipa iz Podgorice je zatim od druge deonice bila ubedljiva pa je na poluvremenu vodila 51:34.

Šampion Crne Gore je u nastavku meča sigurnom igrom zadržao veliku prednost za novu pobedu u takmičenju, a nju je pomno ispratio Tomislav Tomović, pomoćnik Saše Obradovića u stručnom štabu KK Crvean zvezda.

Foto: Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

POGLEDAJ GALERIJU

Budućnost se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe B sa šest pobeda i dva poraza, dok je Mega na osmoj poziciji sa učinkom 2-5. Zvezda je tek peta, sa 3-3.

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi

RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi