"NEĆE BITI LAKO U OVOM RITMU!" Trener Partizana pred meč sa Studentskim centrom u ABA ligi

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da će njegova ekipa pokušati da odigra što jače i što ozbiljnije utamicu protiv Studentskog centra.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Partizan u meču osmog kola Grupe A ABA lige dočekuje Studentski centar u nedelju od 20 časova.

"Danas smo odradili trening koji je bio usmeren na prolazak kroz ključne stvari za igru protiv Studentskog centra. U ovom ritmu utakmica, neće biti lako, ali ćemo pokušati da odigramo što jače i što ozbiljnije možemo, bez obzira na to što nas odmah posle toga čeka duel protiv još jedne fantastične ekipe - Panatinaikosa", rekao je Obradović.

"Jutros smo imali trening i pripremali ključne stvari za sutrašnju utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da budemo agresivni i da određene taktičke stvari poboljšamo u igri. Potrebno je i da se odmorimo i da učimo iz prethodne utakmice", rekao je Sterling Braun.

Iz Partizana su saopštili da će besplatan ulaz na utakmicu biti za sve vlasnike ulaznica za duel protiv Fenerbahčeaa, za sve porodice koje na meč dođu sa decom mlađom od 18 godina, kao i sve navijače koji dođu u majici "S kolena na koleno".



