"JEDAN OD NAJGORIH DEFANZIVACA!" Nekadašnji američki košarkaš "osuo paljbu" po Nikoli Jokiću

Bivši američki košarkaš, danas podkaster, Muki Džons, nema reči hvale za Nikolu Jokića.

Ističe da trostruki MVP NBA lige šteti Denveru zbog loše odbrane.

- Jokić je najprecenjiji košarkaš u istoriji NBA. Sedite tu i hvalite njegove pasove, sedite tu i hvalite analitičare, njegovu statistiku... Sedite tu i pričate da je najbolji košarkaš na svetu, a on ne pruža ništa u odbrani svako veče - kaže Muki Džons.

- Kako si centar sa tolikom visinom koji bi trebalo da pomaže u odbrani, a ti si jedan od najgorih defanzivaca u NBA. Jedan od najgorih defanzviaca svoje generacije. Ne možeš da utičeš na šuteve, ne možeš vertikalno da braniš koš... Ovaj čovek, Nikola Jokić, je smanjio potencijal svog tima zbog toga što je jako loš defanzivno - ističe Amerikanac.

U trenutku pisanja ove vesti Nikola Jokić jeste prvi po skokovima u celoj NBA ligi (13,4 po meču), najbolji je njen asistent (11,1), sedmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 64,8%), a što se odbrane tiče - sa Jusufom Nurkićem deli osmo mesto u ligi po "ukradenim" loptama (1,8 po utakmici).

