GROBARI GLEDAJU I NE VERUJU! Tajrik DŽons povukao neočekivan potez
Velika bura digla se oko Tajrika Džonsa, koji se na prošlonedeljnom evroligaškom gostovanju Partizana u Vilerbanu požalio na bol u mišiću donjeg stomaka, zbog čega nije igrao.
Centar Partizana je podvrgnut detaljnom pregledu posebno mišićne mase i, na sreću, nije konstatovan nikakav zdravstveni problem.
Kako Sport klub piše, Amerikanac je danas samoinicijativno individualno trenirao, dok je ostatak tima dobio slobodan dan.
S obzirom na odluke Džonsa, koga je u bliskoj prošlosti, uoči pojedinih utakmica ABA lige, ili Žalgirisa, na kraju protekle evroligaške sezone, znalo slično nešto da "zaboli", nezahvalno je prognozirati da li će moći da igra u petak 21. novembra kada u Arenu stiže Fenerbahče u 12. kolu elitnog takmičenja.
Aktuelni evropski šampion je, ipak, izazov, iako ne može da se pohvali trenutnim plasmanom, kao ni crno-beli.
Dvadesetosmogodišnji Amerikanac ove sezone u Evroligi prosečno beleži 10.6 poena, 6.8 skokova, 2.6 asistencije, 1.3 ukradene lopte i 0.7 blokadi.
S obzirom na preglede koji su utvrdili da je dobro, Grobari se pitaju zašto nije igrao protiv Asvela u meču koji je Partizan izgubio, a bio je od ogromnog značaja.
