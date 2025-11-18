Košarka

GROBARI GLEDAJU I NE VERUJU! Tajrik DŽons povukao neočekivan potez

Новости онлине

18. 11. 2025. u 13:40

Velika bura digla se oko Tajrika Džonsa, koji se na prošlonedeljnom evroligaškom gostovanju Partizana u Vilerbanu požalio na bol u mišiću donjeg stomaka, zbog čega nije igrao.

ГРОБАРИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Тајрик Џонс повукао неочекиван потез

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Centar Partizana je podvrgnut detaljnom pregledu posebno mišićne mase i, na sreću, nije konstatovan nikakav zdravstveni problem.

Kako Sport klub piše, Amerikanac je danas samoinicijativno individualno trenirao, dok je ostatak tima dobio slobodan dan. 

S obzirom na odluke Džonsa, koga je u bliskoj prošlosti, uoči pojedinih utakmica ABA lige, ili Žalgirisa, na kraju protekle evroligaške sezone, znalo slično nešto da "zaboli", nezahvalno je prognozirati da li će moći da igra u petak 21. novembra kada u Arenu stiže Fenerbahče u 12. kolu elitnog takmičenja.

Aktuelni evropski šampion je, ipak, izazov, iako ne može da se pohvali trenutnim plasmanom, kao ni crno-beli.

Dvadesetosmogodišnji Amerikanac ove sezone u Evroligi prosečno beleži 10.6 poena, 6.8 skokova, 2.6 asistencije, 1.3 ukradene lopte i 0.7 blokadi.

S obzirom na preglede koji su utvrdili da je dobro, Grobari se pitaju zašto nije igrao protiv Asvela u meču koji je Partizan izgubio, a bio je od ogromnog značaja.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike Ubij Srbina

SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike "Ubij Srbina"