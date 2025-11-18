PA, KAKO? Evo šta je rekao Nikola Jokić posle šokantnog poraza Denvera

Nikola Jokić je posle poraza Denver Nagetsa od Čikago Bulsa (130:127) imao dugačak nastup na konferenciji za medije.

FOTO: Printskrin/Jutjub/DNVR sports

Naime, na pitanje novinara da li je imao osećaj da se tim sve vreme muči i juri rezultat, Jokić je dao potvrdan odgovor.

- Da, mislim ako se sve sabere... uvek se priča, da. Počeli smo sporo, nismo mogli da pogodimo. Oni su u drugom poluvremenu postizali mnogo poena, čak i u prvoj i drugoj četvrtini, bili su stvarno dobri. A onda smo mi imali onu seriju na kraju druge četvrtine. Ali da, delovalo je kao da su uvek korak ispred. Forsirali su tempo, gurali su... dodavali loptu, napadali ka košu, a mi smo uvek nekako bili tu, ali nedovoljno blizu - rekao je Srbin i nastavio:

- Mislim da je to pomalo od svega, znate. Pokušali smo sa ukrštanjem u odbrani, pokušali smo da ja budem povučen, pokušali smo da rotiramo sa drugim igračima, pokušali da se ja vraćam na svog igrača, na šutera. Tako da je bilo pomalo od svega. Oni su imali stvarno dobro šutersko veče. Ali, činilo se da smo uvek korak kasnili u komunikaciji, u zatvaranju šuteva, u reakciji. Znate, uvek smo bili nekako korak pozadi.

Novinare je zanimalo i šta se desilo u poslednjem napadu, kada je Jokić bio daleko od lopte.

- Postojao je plan, ali znate, i oni gledaju snimke, tako da znaju šta ćemo odigrati - kratko je objasnio Nikola.

Ipak, najzanimljiviji odgovor usledio je na pitanje da li je timu u ovakvoj noći nedostajao igrač poput Kristijana Brauna. Jokićev odgovor bio je kratak i jasan: - Ne!

Jedna od tema konferencije bila je i Nikolina promena u ponašanju prema sudijama. Upitan zašto je odlučio da prestane da viče na arbitre, Jokić je otkrio da se sada oseća mnogo bolje.

- Osećam se mnogo bolje na terenu. Ne moram, čak ni ne razmišljam o njima. Sjajno je.