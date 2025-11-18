SENZACIJA U KOLORADU! Nikola Jokić zavio Denver u crno, a pre toga... (VIDEO)

POSLE sedam trijumfa u nizu Nagetsi su upisali poraz gde je malo ko očekivao.

Foto AP

Čikago Bulsi su napravili veliko iznenađenje pobedom usred Denvera, kojom su prekinuli trijumfalni niz Nagetsa od 7 utakmica, a ujedno i prekinuli svoj negativan od 5 poraza.

Još jedna impresivna partija Nikole Jokića nije pomogla Denveru da izbegne prvi poraz na domaćem terenu. Dominirao je Nikola Jokić, ali uzalud. Na kraju je promašio trojku za produžetak i pognute glave napustio teren.

Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, uz nešto lošije procente šuta, posebno za tri poena - imao je 12/20 za dva i svega 1/7 za tri. Ubacio je jednu izuzetno važnu trojku u finišu, međutim, negov poslednji šut na meču nije bio precizan, nažalost... A samo 20 sekundi ranije Nikola Vučević je pogodio, ispostaviće se odlučujući šut za trijumf.

Što se tiče učinka u domaćem timu Srbina su pratili Džamal Marej sa 34 ubačena poena, 11 skokova i 4 dodavanja, Aron Gordon sa 24 (10sk) i Kem Džonson sa 19 (4sk, 3as). Ostali – očajno i prosečno.

U pobedničkoj ekipi teret je bio ravnomerno raspoređen, čest igrača je ubacilo više od 10 poena, a najistaknutiji su bili Gidi sa 21 košem, 14 skokova i 6 dodavanja, Dosunmu je takođe ubacio 21 (5as, 3sk), dok je heroj Vučević imao 8 koševa, skočio 9 puta i podelio 6 lopti.

Denver je i dalje drugi na Zapadu sa skorom 10-3 i u sledećoj utakmici ide u goste slabim Peliksnima, dok je Čikago osmi na Istoku sa skorom 7-6 i ide u goste Portlandu.