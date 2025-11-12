OGLASIO SE DŽABARI PARKER! Evo šta je rekao o odlasku iz Partizana

SAGA oko Džabari Parkera se nastavlja!

FOTO: N. Skenderija

Došao je u Partizan kao najzvučnije pojačanje ovog leta, ali još uvek nije ispunio očekivanja, pa se poslednjih dana šuška da bi uskoro mogao da napusti crno-bele.

Ni u trijumfu crno-belih protiv Monaka u 10. kolu Evrolige 78:76, a Parker se nije proslavio. Za gotovo 14 minuta igre bio je neprimetan na terenu. Šutirao je 0/3 iz igre i zabeležio samo jedan skok.

- Promašivali smo slobodna bacanja, dali smo im neke nepotrebne faulove i počeli smo da paničimo. Trebalo je da ostanemo fokusirani, tako smo trebali da igramo - počeo je svoje izlaganje Parker.

Osvrnuo se kratko i na svoje izdanje bivši as Barselone.

- Imam dosta toga da uradim. Ovo je košarka, ja sam profesionalac i to je ono što radim.

Na kraju je upitan da prokomentariše glasine koje kruže o njemu.

- Ja sam kao ti, shvatim kad mi kažeš. Ne znam šta se dešava - ističe Parker.

Grčki mediji lansirali su priču o trejdu Parkera u Panatinaikos. Navodno, Parker bi otišao u Atinu u zamenu za Ti Džej Šortsa, koji nije ispunio očekivanja u grčkom timu.

- Kako će da me trejduju, kada u Evroligi nema trejdova? - zapitao se Parker.

Upitao je novinara kada su se dogodili trejdovi u Evroligi, a onda i sam odgovorio:

- Nikad - zaključio je as Partizana.

