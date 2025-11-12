OGLASIO SE DŽABARI PARKER! Evo šta je rekao o odlasku iz Partizana
SAGA oko Džabari Parkera se nastavlja!
Došao je u Partizan kao najzvučnije pojačanje ovog leta, ali još uvek nije ispunio očekivanja, pa se poslednjih dana šuška da bi uskoro mogao da napusti crno-bele.
Ni u trijumfu crno-belih protiv Monaka u 10. kolu Evrolige 78:76, a Parker se nije proslavio. Za gotovo 14 minuta igre bio je neprimetan na terenu. Šutirao je 0/3 iz igre i zabeležio samo jedan skok.
- Promašivali smo slobodna bacanja, dali smo im neke nepotrebne faulove i počeli smo da paničimo. Trebalo je da ostanemo fokusirani, tako smo trebali da igramo - počeo je svoje izlaganje Parker.
Osvrnuo se kratko i na svoje izdanje bivši as Barselone.
- Imam dosta toga da uradim. Ovo je košarka, ja sam profesionalac i to je ono što radim.
Na kraju je upitan da prokomentariše glasine koje kruže o njemu.
- Ja sam kao ti, shvatim kad mi kažeš. Ne znam šta se dešava - ističe Parker.
Grčki mediji lansirali su priču o trejdu Parkera u Panatinaikos. Navodno, Parker bi otišao u Atinu u zamenu za Ti Džej Šortsa, koji nije ispunio očekivanja u grčkom timu.
- Kako će da me trejduju, kada u Evroligi nema trejdova? - zapitao se Parker.
Upitao je novinara kada su se dogodili trejdovi u Evroligi, a onda i sam odgovorio:
- Nikad - zaključio je as Partizana.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
LUDA UTAKMICA U ARENI: Partizan ispustio 20 razlike, ali ipak pobedio Monako (FOTO)
11. 11. 2025. u 22:26 >> 22:37
LUNDBERG DOŠAO POVREĐEN U MAKABI: Ljuti na crno-bele iz tabora "Ponosa Izraela"
11. 11. 2025. u 15:06
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)