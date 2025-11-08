RASTURIO IH NA PARAM PARČAD: Nikola Jokić svojom magijom očarao planetu (VIDEO)
Nije više floskula, ovo je svet Nikole Jokića, a mi samo živimo u njemu. Ono što Srbin radi u NBA ligi je prava umetnost u kojoj treba uživati.
Denver je demolirao Golden Stejt Voriorse 129:104, a više nije ni vest, najbolji u timu iz Kolorada bio je srbin meč je završio sa 26 poena i po devet skokova i asistencija.
Stigao je Jokić i da se odmori pošto je na terenu proveo tek nešto više od 28 minuta i nije ulazio u igru tokom čitave četvrte četvrtine.
Nestvarne asistencije za TV špice, poeni iz svih pozicija, dominacija u reketu... Upravo tim oružjem razoružao je "ratnike"
Ovo su najbolji Jokićevi potezi sa meča Denver Nagets - Golden Stejt Voriors:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
