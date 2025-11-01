JOKIĆ NA ASISTENCIJU DO VEČNOSTI: Denver poražen nakon neverovatne drame (VIDEO)

KOŠARKAŠI Denvera poraženi su od Portlanda rezultatom 109:107.

FOTO: Tanjug/AP

Nikoli Jokiću falila je jedna asistencija da ima još jedan tripl-dabl od starta sezone. Utakmicu uokviru NBA Kupa odlučio je poen u poslednjim sekundama.

Nagetsi su bolje ušli u utakmicu, gotovo u prvom minutu su poveli i od tada su imali prednost tokom većine meča.

Jokić i Mari uspešno su održavali vođstvo gostiju koje je u tri navrata u prvom poluvremenu bilo i dvocifreno, kada je tim Dejvida Adelmana imao dva puta po 10, i jednom 12 poena.

Nagetsi su kontrolisali meč zahvaljujući boljim procentima iz igre i razumnijem šutu za tri.

Samo u prvoj deonici, Portland je pokušao da pogodi 12 trojki, a jednom su bili uspešni tek. U drugoj su se stvari malo preokrenule, pa je sa pet od 10, ekipa uspela da priđe na 53:57 na poluvremenu.

Treći period pripao je Denveru koji je ponovo otišao na plus 10. Pred odlučujući period bilo je 81:71 za tim Nikole Jokića.

Trejlblejzersi su u poslednjoj četvrtini postepeno topili razliku Denvera, publika je prepoznala potencijalni povratak tima pa je pružala podršku u ključnim momentima.

Poen po poen Portland je smanjivao da bi na 28 sekundi do kraja izjednačio na 107:107. Usledio je loš napad Denvera.

Prvo je Kam Džonson izblokiran kod polaganja, da bi posle mrtve lopte Jokić uspeo da izbori novi napad za ekipu.

Eron Gordon je tada na tri sekunde do kraja promašio šut, a onda je brzo fauliran Džeremi Grant koji je ranije upravo sa linije penala postigao izjednačujuće poene.

Ponovo je oba puta bio siguran i doneo četvrtu pobedu timu od početka sezone.

U ekipi Portlanda najbolji je bio Deni Avdija sa 23 poena, ,Šarp je doprineo sa 19, Grant je ubacio 16, Kamara 14, Holidej 11, a Kigan Mari 10 poena.

Kod Denvera Džamal Mari je postigao 22 poena, Jokiću je malo falilo da ostvari još jedan tripl-dabl. Meč je završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet asistencija.

Da je Nikola u tome uspeo, bio bi prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je u pet mečeva na startu sezone imao tripl-dabl. Ovako, sa Oskarom Robertsonom deli istorijsko mesto sa četiri tripl dabl učinka u isto toliko mečeva.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA