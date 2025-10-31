"ISTINA JE, MOGAO SAM DA ZAVRŠIM U PARTIZANU!" Košarkaš Barselone pred meč sa crno-belima

Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 časova ekipu Barselone, a košarkaš gostiju Vil Klajburn otkrio je da je mogao da završi u taboru crno-belih pre nekoliko sezona.

evroliga

Klajburn, koji je tokom karijere neretko bio prava noćna mora za rivale, otkrio je da je svojevremeno postojao scenario u kojem je mogao da obuče crno-beli dres.

- Bilo je kontakta pre nego što sam potpisao za Virtus. Moglo se desiti, ali nije. Spekulisalo se, i bilo je istina, ali eto, nije se desilo - priznao je američki košarkaš za "Sportal".

