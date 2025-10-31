"ISTINA JE, MOGAO SAM DA ZAVRŠIM U PARTIZANU!" Košarkaš Barselone pred meč sa crno-belima
Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 časova ekipu Barselone, a košarkaš gostiju Vil Klajburn otkrio je da je mogao da završi u taboru crno-belih pre nekoliko sezona.
Klajburn, koji je tokom karijere neretko bio prava noćna mora za rivale, otkrio je da je svojevremeno postojao scenario u kojem je mogao da obuče crno-beli dres.
- Bilo je kontakta pre nego što sam potpisao za Virtus. Moglo se desiti, ali nije. Spekulisalo se, i bilo je istina, ali eto, nije se desilo - priznao je američki košarkaš za "Sportal".
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
AUGSBURG će na svom terenu ugostiti Borusiju Dortmund u 9. kolu Bundeslige, u petak od 20.30.
31. 10. 2025. u 07:52
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)