Košarka

"ISTINA JE, MOGAO SAM DA ZAVRŠIM U PARTIZANU!" Košarkaš Barselone pred meč sa crno-belima

Filip Milošević

31. 10. 2025. u 14:23

Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 časova ekipu Barselone, a košarkaš gostiju Vil Klajburn otkrio je da je mogao da završi u taboru crno-belih pre nekoliko sezona.

ИСТИНА ЈЕ, МОГАО САМ ДА ЗАВРШИМ У ПАРТИЗАНУ! Кошаркаш Барселоне пред меч са црно-белима

evroliga

Klajburn, koji je tokom karijere neretko bio prava noćna mora za rivale, otkrio je da je svojevremeno postojao scenario u kojem je mogao da obuče crno-beli dres.

- Bilo je kontakta pre nego što sam potpisao za Virtus. Moglo se desiti, ali nije. Spekulisalo se, i bilo je istina, ali eto, nije se desilo - priznao je američki košarkaš za "Sportal".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU