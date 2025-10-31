CRNA NOĆ SRBA! Vukčević loš, Jović još gori
Košarkaši Oklahome pobedili su jutros na svom terenu Vašington rezultatom 127:108 u meču NBA lige.
Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 31 poenom, dok su Adžaj Mičel i Ajzea Džo postigli po 20.
U redovima Vašingtona istakao se Si-Džej Mekalum sa 19 poena, a Bilal Kulibali je ubacio 16. Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je četiri minuta za Vašington i upisao tri poena, jedan skok i jednu asistenciju.
Košarkaši San Antonija savladali su na svom terenu Majami sa 107:101.
Viktor Vembanjama je zabeležio 27 poena i 18 skokova u timu San Antonija, dok je Bem Adebajo postigao 31 poen za Majami.
Srpski košarkaš i član Majamija Nikola Jović zabeležio je jedan skok i jednu asistenciju za 10 minuta u igri. Rezultati ostalih mečeva: Šarlot-Orlando 107:123, Milvoki-Golden Stejt 120:110.
