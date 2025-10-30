"BIĆE EMOTIVNO..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter vraća se u Beograd i to na megdan bivšem klubu, pošto će Barselona gostovati crno-belima u petak od 20.30 časova.

Foto: Profimedia

Izneo je očekivanja pred ovaj meč.

- Moramo biti maksimalno fokusirani. Biće to borba za petu pobedu u osam kola - rekao je Amerikanac.

Jedva čeka susret sa Džabarijem Parkerom.

- Mnogo mi znači. On mi je kao brat. Bili smo u kontaktu ovih dana, samo da proverim kako je. Biće zabavno i emotivno - zaključio je 32-godišnjak iz Bronksa.

