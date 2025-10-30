"BIĆE EMOTIVNO..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona
Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter vraća se u Beograd i to na megdan bivšem klubu, pošto će Barselona gostovati crno-belima u petak od 20.30 časova.
Izneo je očekivanja pred ovaj meč.
- Moramo biti maksimalno fokusirani. Biće to borba za petu pobedu u osam kola - rekao je Amerikanac.
Jedva čeka susret sa Džabarijem Parkerom.
- Mnogo mi znači. On mi je kao brat. Bili smo u kontaktu ovih dana, samo da proverim kako je. Biće zabavno i emotivno - zaključio je 32-godišnjak iz Bronksa.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)