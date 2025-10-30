"I PARTIZAN JE JEDAN OD NJIH!" Trener Barselone pred meč sa crno-belima
Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Barselonu u Beogradskoj areni, a pred ovaj susret izneo je očekivanja trener gostiju Đoan Penjeroja.
"Ne znam da li više ili manje nego mnogi drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kad pogledate rostere, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je timova koji mogu da se bore za Fajnal for – i Partizan je jedan od njih," poručio je Penjaroja pre puta za Beograd i dodao:
"Tamo igrači odmah ulaze u utakmicu, od prvog minuta su povezani. Možda je i to razlog zašto smo tamo već pet puta zaredom slavili protiv Partizana."
On je pohvalio poslednja pojačanja crno-belih, centra Bruna Fernanda, koji je stigao iz Real Madrida, i bivšeg plejmejkera Barselone Nika Kalatesa, koji je došao iz Monaka.
"To su dokazana imena. Bruno je atletski dominantan, donosi snagu pod košem. Kalates je istorijsko ime Evrolige i nudi nešto što Partizan do sada nije imao u spoljnjoj liniji", ističe Penjaroja i dodaje:
"Partizan ima vrhunski individualni kvalitet, igrače koji mogu da poentiraju i kada su dobro čuvani, kao što su Džabari Parker ili Sterling Braun. Radimo na defanzivnoj čvrstini i spremamo se za ozbiljnu utakmicu".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"GROBARI, BEZ UPLIVA POLITIKE!" KK Partizan se hitno obratio svojim navijačima
30. 10. 2025. u 15:37
"UZBUĐEN SAM ŠTO SAM OVDE": Nik Kalates se prvi put oglasio kao igrač Partizana
30. 10. 2025. u 14:15
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)