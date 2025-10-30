Košarka

"I PARTIZAN JE JEDAN OD NJIH!" Trener Barselone pred meč sa crno-belima

Filip Milošević

30. 10. 2025. u 17:50

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Barselonu u Beogradskoj areni, a pred ovaj susret izneo je očekivanja trener gostiju Đoan Penjeroja.

И ПАРТИЗАН ЈЕ ЈЕДАН ОД ЊИХ! Тренер Барселоне пред меч са црно-белима

Foto: Profimedia

"Ne znam da li više ili manje nego mnogi drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kad pogledate rostere, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je timova koji mogu da se bore za Fajnal for – i Partizan je jedan od njih," poručio je Penjaroja pre puta za Beograd i dodao:

"Tamo igrači odmah ulaze u utakmicu, od prvog minuta su povezani. Možda je i to razlog zašto smo tamo već pet puta zaredom slavili protiv Partizana."

On je pohvalio poslednja pojačanja crno-belih, centra Bruna Fernanda, koji je stigao iz Real Madrida, i bivšeg plejmejkera Barselone Nika Kalatesa, koji je došao iz Monaka.

"To su dokazana imena. Bruno je atletski dominantan, donosi snagu pod košem. Kalates je istorijsko ime Evrolige i nudi nešto što Partizan do sada nije imao u spoljnjoj liniji", ističe Penjaroja i dodaje:

"Partizan ima vrhunski individualni kvalitet, igrače koji mogu da poentiraju i kada su dobro čuvani, kao što su Džabari Parker ili Sterling Braun. Radimo na defanzivnoj čvrstini i spremamo se za ozbiljnu utakmicu".

